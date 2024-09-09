Компанія, що купувала вкрадене вугілля з Донбасу, придбала крипту Дурова

Компанія Stiron B.V. з Нідерландів була помічена в придбанні вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Купівля сировини здійснювалась за "схемою Курченка".

Що відомо про цю справу

Російські ЗМІ повідомляють, що компанія Stiron B.V. вклала в блокчейн-платформу Дурова Telegram Open Network (TON) 10 мільйонів євро у 2018 році. Згідно зі звітністю, ці кошти були надані у вигляді цільових позик з 3 інших фірм.

Читайте також Еротичний прибуток: власник OnlyFans українського походження заробив на платформі вже мільярд

2 з цих компаній зареєстровані у Великій Британії і ще одна – у Чехії. Ці фірми мають певні ознаки фіктивності, про це свідчить, зокрема те, що вони оформлені на підставних людей, які мають українське громадянство. При цьому, ці особи не є власниками великих активів, однак, по їхнім рахунках проходять мільйони євро.

Загалом Дуров зібрав за TON 1,8 мільярда доларів. Кошти надходили від приватних осіб та різних фондів з різних країн. У цей список входили і одіозні російські мільярдери, такі як Роман Абрамович.