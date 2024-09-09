Что известно об этом деле

Российские СМИ сообщают, что компания Stiron B.V. вложила в блокчейн-платформу Дурова Telegram Open Network (TON) 10 миллионов евро в 2018 году. Согласно отчетности, эти средства были предоставлены в виде целевых займов из 3 других фирм.

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2 из этих компаний зарегистрированы в Великобритании и еще одна – в Чехии. Эти фирмы имеют определенные признаки фиктивности, об этом свидетельствует, в частности то, что они оформлены на подставных людей, которые имеют украинское гражданство. При этом, эти лица не являются владельцами крупных активов, однако по их счетам проходят миллионы евро.

В общем Дуров собрал за TON 1,8 миллиарда долларов. Средства поступали от частных лиц и различных фондов из разных стран. В этот список входили и одиозные российские миллиардеры, такие как Роман Абрамович.