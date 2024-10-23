Втрата мільярда гривень: як російський бізнес перейшов не до держави, а до оточення Кіпера

Бізнес підсанкційного російського бізнесмена перейшов до нового приватного власника в обхід держави. Через це Україна втратила близько мільярда гривень.

Хто причетний до виведення російського бізнесу

Мова йде про бізнес російського підприємця Ігоря Наумця в Україні, як повідомляють "Схеми". Журналісти з'ясували, що новим приватним власником цих активів став пивовар Сергій Шапран, який має зв'язки з колишнім прокурором Києва та нинішнім головою Одеської області Олегом Кіпером.

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Перехід активів до приватних осіб замість їх конфіскації державою став можливим через рішення судді Печерського районного суду Сергія Вовка, який зняв арешт з майна, а також через відмову прокурора від апеляції.

Цікаво! Бізнесмен Ігор Наумець розповів журналістам, що Сергій Шапран обіцяв допомогти йому з бізнес-проблемами в обмін на 50% частку. Але, на ділові, просто захопив увесь бізнес. Шапран же стверджує, що всі його угоди є законними.