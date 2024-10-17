Групові витрати більше не проблема: в Mоnо з'явилася нова опція

Ділити чеки за розваги компанії довго і нудно більше не доведеться, адже в Monobank з'явилася опція для групових витрат, де кожен може оплатити свою частину коштів одразу.

Що нового з'явилося в Mono

Співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі повідомив, що в застосунку банку з'явилися нові опції. Це стосується витрат, які тепер можна здійснювати групами.

До теми Як поповнити картку Monobank різними способами

Олег Гороховський Український бізнесмен, співзасновник Monobank Є послуги які роблять Моно особливим. Сьогодні ми презентуємо одну з них.

Нова опція має назву "Групові витрати" (тиснути "Переказати на картку"), завдяки якій компанії друзів або ж колег по роботі оплачувати спільні розваги стане зручніше.

Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось – за бронь столу, а хтось – за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв/пив/відпочивав, тепер дуже просто. Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте – хто з контактів скільки винен,

– пояснює банкір.

Зверніть увагу! Раз на добу можна відправити нагадування від Monobank всім, хто ще не повернув гроші.