Техніка Caterpillar постачається у Росію попри санкції
16 липня 2024, 13:07Читать новость на русском
Після початку повномасштабної війни в Україні, проти Росії ввели значну кількість санкцій. Попри це, деякі постачальники знаходять шляхи обходу цих обмежень і поставляють свої товари росіянам.
Про яку техніку йдеться
Російські ЗМІ стверджують, що техніка від американської компанії Caterpillar досі надходить на територію Росії. Перевезеннями, імовірно, займається британський дилер – Vostochnaya Technika.
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Лише за перші 3 роки теперішнього року у Росію надійшло товарів від Caterpillar на 24 мільйони доларів. Про яку продукцію йдеться:
- запчастини для гусеничних навантажувачів;
- насоси та супутнє обладнання;
- підшипники для дорожньо-будівельної техніки;
- промислові двигуни;
- зубчасті колеса;
- електрогенератори, що можуть використовуватись для техніки Caterpillar та інше обладнання.
Більш як 60% від усіх перевезених товарів були виготовлені з США.Зверніть увагу! Компанія Caterpillar офіційно вийшла з Росії після початку повномасштабної війни у 2022 році. У червні цього року вона продала свої останні активи на російській території.