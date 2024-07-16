Про яку техніку йдеться

Російські ЗМІ стверджують, що техніка від американської компанії Caterpillar досі надходить на територію Росії. Перевезеннями, імовірно, займається британський дилер – Vostochnaya Technika.

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Лише за перші 3 роки теперішнього року у Росію надійшло товарів від Caterpillar на 24 мільйони доларів. Про яку продукцію йдеться:

запчастини для гусеничних навантажувачів;

насоси та супутнє обладнання;

підшипники для дорожньо-будівельної техніки;

промислові двигуни;

зубчасті колеса;

електрогенератори, що можуть використовуватись для техніки Caterpillar та інше обладнання.

Більш як 60% від усіх перевезених товарів були виготовлені з США.

Зверніть увагу! Компанія Caterpillar офіційно вийшла з Росії після початку повномасштабної війни у 2022 році. У червні цього року вона продала свої останні активи на російській території.