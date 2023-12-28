Уряд ухвалив Національну стратегію доходів. Вона передбачає суттєві зміни правил ведення бізнесу для українських підприємців.

Які зміни чекають на ФОПів у майбутньому

Урядовці прийняли стратегію, яка повинна змінити правила роботи підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Радикальні реформи пояснюють намаганням зменшити кількість зловживань.

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Найперше, що хочуть зробити – об'єднати 2 та 3 групи ФОП в одну. Юридичним особам взагалі заборонять перебувати на спрощеній системі, підвищуючи ставку єдиного податку до 18%.

Що стосується ФОПів 1 групи, то замість фіксованого податку вони платитимуть відсоток від доходу. Інші підприємці на "спрощенці" також платитимуть відсоток з доходу, який становитиме 3 – 17% у залежності від виду діяльності підприємця.

Прийняття стратегії про зміни в спрощеному оподаткуванні є вимогою МВФ. Усі зміни потрібно буде приводити у відповідність до Податкового та Митного кодексів. Стратегію будуть впроваджувати у життя до 2030 року.

Агровиробникам теж підвищать податок, аби вони переходити на загальну систему. Спрощенців також змусять користуватися касовими апаратами та вести облік товарів.

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Держава також хоче обмежити перелік видів діяльності, які дозволяють перебувати на 1 групі спрощеного оподаткування.