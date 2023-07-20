Харчовий бізнес ветеранів може отримати 1 мільйон гривень на обладнання: що треба зробити
Джерело:newfood
Багато ветеранів російсько-української війни започаткували свою справу. Аби підтримати їх та допомогти розвиватися, уряд та Ощадбанк запустили спеціальну грантову програму.
Учасники та учасниці бойових дій, а також їх подружжя можуть отримати допомогу на відкриття свого бізнесу або розвитку вже існуючої справи. У першу чергу йдеться про виробництво продуктів харчування.
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Як отримати грант та на які цілі можна витрачати гроші
За отримані гроші можна оплачувати оренду приміщення, купувати сировину, обладнання, матеріали, а також ліцензійне програмне забезпечення. Також цільовим призначенням коштів може стати реклама.
Програма передбачає три види грантових виплат:
- для ветеранів – 250 тисяч;
- для ветеранів та подружжя учасників бойових дій – 500 тисяч;
- для ветеранів, які мають ФОП та працюють вже як мінімум 3 роки – до 1 мільйона.
Повідомляється, що гранти у 500 тисяч та 1 мільйон – це співфінансування проєкту, 30% якого повинен покрити сам отримувач. Окрім того, умовою гранту є створення від 1 до 4 робочих місць, бажано наймати побратимів чи інших ветеранів.
Для участі у програмі єРобота на порталі Дія потрібно заповнити заяву та завантажити свій бізнес-план. Ощадбанк перевірить достовірність даних та репутацію заявника, після чого рішення буде приймати Державний центр зайнятості. Учасникам також варто підготуватися до співбесіди.
Усі, хто отримає грант, мають право на безплатне навчення з підприємницької діяльності.