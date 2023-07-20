Харчовий бізнес ветеранів може отримати 1 мільйон гривень на обладнання: що треба зробити

Багато ветеранів російсько-української війни започаткували свою справу. Аби підтримати їх та допомогти розвиватися, уряд та Ощадбанк запустили спеціальну грантову програму.

Учасники та учасниці бойових дій, а також їх подружжя можуть отримати допомогу на відкриття свого бізнесу або розвитку вже існуючої справи. У першу чергу йдеться про виробництво продуктів харчування.

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Як отримати грант та на які цілі можна витрачати гроші

За отримані гроші можна оплачувати оренду приміщення, купувати сировину, обладнання, матеріали, а також ліцензійне програмне забезпечення. Також цільовим призначенням коштів може стати реклама.

Програма передбачає три види грантових виплат:

для ветеранів – 250 тисяч;

для ветеранів та подружжя учасників бойових дій – 500 тисяч;

для ветеранів, які мають ФОП та працюють вже як мінімум 3 роки – до 1 мільйона.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Повідомляється, що гранти у 500 тисяч та 1 мільйон – це співфінансування проєкту, 30% якого повинен покрити сам отримувач. Окрім того, умовою гранту є створення від 1 до 4 робочих місць, бажано наймати побратимів чи інших ветеранів.

Для участі у програмі єРобота на порталі Дія потрібно заповнити заяву та завантажити свій бізнес-план. Ощадбанк перевірить достовірність даних та репутацію заявника, після чого рішення буде приймати Державний центр зайнятості. Учасникам також варто підготуватися до співбесіди.

Усі, хто отримає грант, мають право на безплатне навчення з підприємницької діяльності.