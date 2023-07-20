Участники и участницы боевых действий, а также их супруги могут получить помощь в открытии своего бизнеса или развитии уже существующего дела. В первую очередь речь идет о производстве продуктов питания.

К теме Предприниматели, сумевшие спасти свои бизнес-империи от краха

Как получить грант и на какие цели можно тратить деньги

За вырученные деньги можно оплачивать аренду помещения, покупать сырье, оборудование, материалы, а также лицензионное программное обеспечение. Также целевым предназначением средств может стать реклама.

Программа предусматривает три вида грантовых выплат:

для ветеранов – 250 тысяч;

для ветеранов и супругов участников боевых действий – 500 тысяч;

для ветеранов, имеющих ФЛП и работающих уже как минимум 3 года – до 1 миллиона.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Сообщается, что гранты в 500 тысяч и 1 миллион – это софинансирование проекта, 30% которого должен покрыть сам получатель. Кроме того, условием гранта является создание от 1 до 4 рабочих мест, желательно нанимать собратьев или других ветеранов.

Для участия в программе есть работа на портале Действие нужно заполнить заявление и загрузить свой бизнес-план. Сбербанк проверит подлинность данных и репутацию заявителя, после чего решение будет принимать Государственный центр занятости. Участникам также следует подготовиться к собеседованию.

Все, кто получит грант, имеют право на бесплатное обучение по предпринимательской деятельности.