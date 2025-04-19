Який бізнес можна відкрити за 5000 доларів – 7 ідей, що приведуть до успіху

Почати власну справу – мрія багатьох. Але найчастіше її руйнують страхи та упередження. Мовляв, "не достатньо грошей" для старту, чи "без інвестора ніяк". Насправді, для того, аби запустити малий бізнес не обов'язково мати десятки тисяч доларів.

Тож, якщо у вас є 5000 доларів стартового капіталу, це вже достатньо, аби вивчити нішу, зібраати клієнтський фідбек, побудовати каркас бізнесу. 24 Канал зібрав практичні ідеї, які реально реалізувати з таким бюджетом.

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1. Онлайн-магазин

Запустити невеликий інтернет-магазин можна навіть без складу: завдяки дропшипінгу або співпраці з локальними виробниками.

Що можна продавати:

товари для дому (еко-посуд, декор);

нішеву косметику;

аксесуари ручної роботи;

тематичний мерч (вишиванки, патріотичні речі, меми);

товари для хобі (наприклад, для бігу, риболовлі, малювання).

Як розрахувати бюджет:

500–1000 доларів – для створення сайту (або платформи на Prom, Shopify);

1000 доларів – закупка першої партії або тест дропшипу;

від 1000 доларів – реклама, логістика, пакування.

Фокус: чітка ніша, влучний tone of voice і SMM-стратегія.

2. Домашня кав'ярня / мобільна точка

5000 доларів – достатньо, щоб облаштувати невелику точку кави з собою. Можна орендувати маленький простір у ТРЦ, біля зупинки або навіть на колесах (формат трейлера чи велосипеда з кавомашиною).

Що потрібно:

кавомашина (нову чи вживану);

витратні матеріали (зерно, стаканчики, сиропи);

холодильник для молока;

оформлення точки, меню, реклама.

Перевага : швидкий запуск і низькі витрати на персонал (можна працювати самому/самій на старті).

3. Контент-агенція / фриланс-студія

Якщо ви маєте досвід у копірайтингу, дизайні, відео, PR чи SMM, можна ствробувати створити мікроагенцію, яка працює з малим бізнесом. Для цього радимо об'єднатися із кількома спеціалістами. Потрібно буде виділити бюджет на сайт, розробку фірмового стилю, рекламу та тестові кампанії.

Бюджет:

300 доларів – сайт (на Webflow, Tilda, Wix);

1000 доларів – таргетинг, презентації, портфоліо;

решта грошей – на зарплату фрилансерів або партнерів;

Переваги: повністю онлайн, масштабування без офісу.

В міру того, як ваша агенція зростатиме, ви можете орендувати офіс / Фото Unsplash

4. Виробництво на дому

Якщо ж вмієте шити, пекти, чи малювати, можна перетворити це на прибуткову справу.

Приклади:

домашня пекарня (тістечка, хліб, торти на замовлення);

свічки з натурального воску;

мило/косметика ручної роботи;

шопери, постіль, вишиті речі.

Переваги: крафт завжди в моді, особливо з українським характером.

Мінуси: потрібно стежити за тим, аби процес був якісним, виробництво потребує стерильності. Додаткові витрати та клопоти з легалізацією, наприклад, у випадку їжі.

5. Курси, консультації, онлайн-освіта

Ідеальний варіант для експертів. Якщо маєш знання – упаковуй їх у курс, інтенсив, марафон або консультації. Це може бути й щось нішеве: від мови жестів до шиття білизни, а навіть книга "Як пробігти марафон".

Що потрібно:

записати курс (можна на телефон із мікрофоном);

створити сайт/лендинг;

налаштувати продаж і підтримку.

Бюджет:

від 1000 доалрів,

решту грошей варто інвестувати в рекламу та SMM.

Перевага: рентабельність дуже висока, якщо обрати правильну нішу.

6. Послуги для бізнесу (B2B)

Малий та середній бізнес завжди шукає підрядників. За 5000 доларів можна запустити сервіс:

обробки замовлень (call-центр на аутсорсі);

ведення соцмереж;

фото/відео-контент для маркетплейсів;

бухгалтерський супровід;

набір персоналу.

Порада: сфокусуйтесь на одній ніші (наприклад, тільки заклади харчування) і говоріть їхньою мовою.

7. Власний бренд на Etsy / Shopify

Ще один класний варіант – створити невеликий бренд із локальною або міжнародною доставкою.

Формати:

прикраси;

вишиванки / етноодяг;

принти;

декоративні речі для дому.

Інвестиції переважно потрібні будуть у виробництво, якісний контент, SEO і базову рекламу. А ось використовувати можна такі платформи, як: Etsy, Shopify, OLX, Instagram.

Тож, як бачимо, не так важливо, скільки у вас грошей – важливо, що ви з ними робите, куди інвестуєте, як розподіляєте бюджет і чи бачите кінцеву візію. 5000 доларів вистачить, щоб зробити перший крок, протестувати ідею, залучити перших клієнтів і зрозуміти, чи дійсно хочете розвиватись у цій ніші.