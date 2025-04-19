Тож, якщо у вас є 5000 доларів стартового капіталу, це вже достатньо, аби вивчити нішу, зібраати клієнтський фідбек, побудовати каркас бізнесу. 24 Канал зібрав практичні ідеї, які реально реалізувати з таким бюджетом.

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1. Онлайн-магазин

Запустити невеликий інтернет-магазин можна навіть без складу: завдяки дропшипінгу або співпраці з локальними виробниками.

Що можна продавати:

товари для дому (еко-посуд, декор);

нішеву косметику;

аксесуари ручної роботи;

тематичний мерч (вишиванки, патріотичні речі, меми);

товари для хобі (наприклад, для бігу, риболовлі, малювання).

Як розрахувати бюджет:

500–1000 доларів – для створення сайту (або платформи на Prom, Shopify);

1000 доларів – закупка першої партії або тест дропшипу;

від 1000 доларів – реклама, логістика, пакування.

Фокус: чітка ніша, влучний tone of voice і SMM-стратегія.

2. Домашня кав'ярня / мобільна точка

5000 доларів – достатньо, щоб облаштувати невелику точку кави з собою. Можна орендувати маленький простір у ТРЦ, біля зупинки або навіть на колесах (формат трейлера чи велосипеда з кавомашиною).

Що потрібно:

кавомашина (нову чи вживану);

витратні матеріали (зерно, стаканчики, сиропи);

холодильник для молока;

оформлення точки, меню, реклама.

Перевага : швидкий запуск і низькі витрати на персонал (можна працювати самому/самій на старті).

3. Контент-агенція / фриланс-студія

Якщо ви маєте досвід у копірайтингу, дизайні, відео, PR чи SMM, можна ствробувати створити мікроагенцію, яка працює з малим бізнесом. Для цього радимо об'єднатися із кількома спеціалістами. Потрібно буде виділити бюджет на сайт, розробку фірмового стилю, рекламу та тестові кампанії.

Бюджет:

300 доларів – сайт (на Webflow, Tilda, Wix);

1000 доларів – таргетинг, презентації, портфоліо;

решта грошей – на зарплату фрилансерів або партнерів;

Переваги: повністю онлайн, масштабування без офісу.

В міру того, як ваша агенція зростатиме, ви можете орендувати офіс / Фото Unsplash

4. Виробництво на дому

Якщо ж вмієте шити, пекти, чи малювати, можна перетворити це на прибуткову справу.

Приклади:

домашня пекарня (тістечка, хліб, торти на замовлення);

свічки з натурального воску;

мило/косметика ручної роботи;

шопери, постіль, вишиті речі.

Переваги: крафт завжди в моді, особливо з українським характером.

Мінуси: потрібно стежити за тим, аби процес був якісним, виробництво потребує стерильності. Додаткові витрати та клопоти з легалізацією, наприклад, у випадку їжі.

5. Курси, консультації, онлайн-освіта

Ідеальний варіант для експертів. Якщо маєш знання – упаковуй їх у курс, інтенсив, марафон або консультації. Це може бути й щось нішеве: від мови жестів до шиття білизни, а навіть книга "Як пробігти марафон".

Що потрібно:

записати курс (можна на телефон із мікрофоном);

створити сайт/лендинг;

налаштувати продаж і підтримку.

Бюджет:

від 1000 доалрів,

решту грошей варто інвестувати в рекламу та SMM.

Перевага: рентабельність дуже висока, якщо обрати правильну нішу.

6. Послуги для бізнесу (B2B)

Малий та середній бізнес завжди шукає підрядників. За 5000 доларів можна запустити сервіс:

обробки замовлень (call-центр на аутсорсі);

ведення соцмереж;

фото/відео-контент для маркетплейсів;

бухгалтерський супровід;

набір персоналу.

Порада: сфокусуйтесь на одній ніші (наприклад, тільки заклади харчування) і говоріть їхньою мовою.

7. Власний бренд на Etsy / Shopify

Ще один класний варіант – створити невеликий бренд із локальною або міжнародною доставкою.

Формати:

прикраси;

вишиванки / етноодяг;

принти;

декоративні речі для дому.

Інвестиції переважно потрібні будуть у виробництво, якісний контент, SEO і базову рекламу. А ось використовувати можна такі платформи, як: Etsy, Shopify, OLX, Instagram.

Тож, як бачимо, не так важливо, скільки у вас грошей – важливо, що ви з ними робите, куди інвестуєте, як розподіляєте бюджет і чи бачите кінцеву візію. 5000 доларів вистачить, щоб зробити перший крок, протестувати ідею, залучити перших клієнтів і зрозуміти, чи дійсно хочете розвиватись у цій ніші.