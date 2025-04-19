Тож, якщо у вас є 5000 доларів стартового капіталу, це вже достатньо, аби вивчити нішу, зібраати клієнтський фідбек, побудовати каркас бізнесу. 24 Канал зібрав практичні ідеї, які реально реалізувати з таким бюджетом.
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1. Онлайн-магазин
Запустити невеликий інтернет-магазин можна навіть без складу: завдяки дропшипінгу або співпраці з локальними виробниками.
Що можна продавати:
- товари для дому (еко-посуд, декор);
- нішеву косметику;
- аксесуари ручної роботи;
- тематичний мерч (вишиванки, патріотичні речі, меми);
- товари для хобі (наприклад, для бігу, риболовлі, малювання).
Як розрахувати бюджет:
- 500–1000 доларів – для створення сайту (або платформи на Prom, Shopify);
- 1000 доларів – закупка першої партії або тест дропшипу;
- від 1000 доларів – реклама, логістика, пакування.
Фокус: чітка ніша, влучний tone of voice і SMM-стратегія.
2. Домашня кав'ярня / мобільна точка
5000 доларів – достатньо, щоб облаштувати невелику точку кави з собою. Можна орендувати маленький простір у ТРЦ, біля зупинки або навіть на колесах (формат трейлера чи велосипеда з кавомашиною).
Що потрібно:
- кавомашина (нову чи вживану);
- витратні матеріали (зерно, стаканчики, сиропи);
- холодильник для молока;
- оформлення точки, меню, реклама.
Перевага : швидкий запуск і низькі витрати на персонал (можна працювати самому/самій на старті).
3. Контент-агенція / фриланс-студія
Якщо ви маєте досвід у копірайтингу, дизайні, відео, PR чи SMM, можна ствробувати створити мікроагенцію, яка працює з малим бізнесом. Для цього радимо об'єднатися із кількома спеціалістами. Потрібно буде виділити бюджет на сайт, розробку фірмового стилю, рекламу та тестові кампанії.
Бюджет:
- 300 доларів – сайт (на Webflow, Tilda, Wix);
- 1000 доларів – таргетинг, презентації, портфоліо;
- решта грошей – на зарплату фрилансерів або партнерів;
Переваги: повністю онлайн, масштабування без офісу.
В міру того, як ваша агенція зростатиме, ви можете орендувати офіс / Фото Unsplash
4. Виробництво на дому
Якщо ж вмієте шити, пекти, чи малювати, можна перетворити це на прибуткову справу.
Приклади:
- домашня пекарня (тістечка, хліб, торти на замовлення);
- свічки з натурального воску;
- мило/косметика ручної роботи;
- шопери, постіль, вишиті речі.
Переваги: крафт завжди в моді, особливо з українським характером.
Мінуси: потрібно стежити за тим, аби процес був якісним, виробництво потребує стерильності. Додаткові витрати та клопоти з легалізацією, наприклад, у випадку їжі.
5. Курси, консультації, онлайн-освіта
Ідеальний варіант для експертів. Якщо маєш знання – упаковуй їх у курс, інтенсив, марафон або консультації. Це може бути й щось нішеве: від мови жестів до шиття білизни, а навіть книга "Як пробігти марафон".
Що потрібно:
- записати курс (можна на телефон із мікрофоном);
- створити сайт/лендинг;
- налаштувати продаж і підтримку.
Бюджет:
- від 1000 доалрів,
- решту грошей варто інвестувати в рекламу та SMM.
Перевага: рентабельність дуже висока, якщо обрати правильну нішу.
6. Послуги для бізнесу (B2B)
Малий та середній бізнес завжди шукає підрядників. За 5000 доларів можна запустити сервіс:
- обробки замовлень (call-центр на аутсорсі);
- ведення соцмереж;
- фото/відео-контент для маркетплейсів;
- бухгалтерський супровід;
- набір персоналу.
Порада: сфокусуйтесь на одній ніші (наприклад, тільки заклади харчування) і говоріть їхньою мовою.
7. Власний бренд на Etsy / Shopify
Ще один класний варіант – створити невеликий бренд із локальною або міжнародною доставкою.
Формати:
- прикраси;
- вишиванки / етноодяг;
- принти;
- декоративні речі для дому.
Інвестиції переважно потрібні будуть у виробництво, якісний контент, SEO і базову рекламу. А ось використовувати можна такі платформи, як: Etsy, Shopify, OLX, Instagram.
Тож, як бачимо, не так важливо, скільки у вас грошей – важливо, що ви з ними робите, куди інвестуєте, як розподіляєте бюджет і чи бачите кінцеву візію. 5000 доларів вистачить, щоб зробити перший крок, протестувати ідею, залучити перших клієнтів і зрозуміти, чи дійсно хочете розвиватись у цій ніші.