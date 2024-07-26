Виведення українського бізнесу з тіні: чи допоможе цьому економічне бронювання

Україні потрібно залучити до бюджету додаткові кошти, зокрема завдяки виведенню економіки з тіні. Чи допоможе в цьому економічне бронювання, читайте далі.

Чому Україні потрібне економічне бронювання

У розмові з 24 Каналом експерт Олег Пендзин розповів, що нині реальні доходи українців падають. А тому державі потрібно шукати способи витягнути на світло саме той бізнес, який не сплачує жодної копійки податків.

Читайте також: Уроки успіху: що українському бізнесу варто запозичити у Польщі

За його словами, саме впровадження економічного бронювання дозволить частково вивести економіку з тіні. Тим більше у світлі підвищення податків: військового збору для деяких ФОПів, встановлення ставки акцизного податку тощо.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Дивіться, в чому є основна проблема: ті всі податки, про які ми зараз з вами говоримо, це податки не на бізнес, а на нас з вами. Тому що акцизи, воєнний збір тощо платить саме кінцевий споживач у результаті, тобто населення.

Експерт зазначає, що Уряд має намір залучити до бюджету близько 140 мільярдів гривень, тоді як для покриття всіх потреб бюджету необхідно пів трильйона гривень.