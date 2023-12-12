Як забрати посилку в поштоматі без інтернету: проста інструкція

12 грудня 2023, 13:14
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Джерело:

"Нова пошта"

Через збій у роботі мобільного оператора Київстар багато українців залишилися без інтернету. "Нова пошта" розповіла, як можна забрати посилку без доступу до глобальної мережі.

Як без інтернету забрати посилку з поштомата 

Мільйони українців тимчасово не можуть скористатися мобільним зв'язком та інтернетом від Київстару. У роботі оператора стався масштабний технічний збій. 

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У "Новій пошті" повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій: 

  • У додатку знайти потрібну експрес-накладну;
  • Сплатити вартість;
  • Залишити її відкритою (не закривати додаток);
  • Підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth:
  • Відкрийте на телефоні додаток з накладною;
  • Далі все, як завжди – відкриваємо комірку та тиснемо "Підтвердити отримання". 

Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата — скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв'язку.

Автор: Ярослав Сиваківський