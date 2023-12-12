Як забрати посилку в поштоматі без інтернету: проста інструкція
12 грудня 2023, 13:14Читать новость на русском
Джерело:"Нова пошта"
Через збій у роботі мобільного оператора Київстар багато українців залишилися без інтернету. "Нова пошта" розповіла, як можна забрати посилку без доступу до глобальної мережі.
Як без інтернету забрати посилку з поштомата
Мільйони українців тимчасово не можуть скористатися мобільним зв'язком та інтернетом від Київстару. У роботі оператора стався масштабний технічний збій.
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У "Новій пошті" повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій:
- У додатку знайти потрібну експрес-накладну;
- Сплатити вартість;
- Залишити її відкритою (не закривати додаток);
- Підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth:
- Відкрийте на телефоні додаток з накладною;
- Далі все, як завжди – відкриваємо комірку та тиснемо "Підтвердити отримання".
Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата — скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв'язку.