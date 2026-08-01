Заробіток через TikTok в Україні: які є можливості для блогерів

Творці контенту для соцмережі ТікТок в Україні можуть отримувати дохід від своєї діяльності. Які для цього існують способи – розповідаємо далі.

Як можна заробляти завдяки ТікТок

Україна не належить до країн, де працює програма винагород творців контенту для TikTok, тож монетизувати перегляди своїх відео не вдасться. Про це повідомляють на офіційній сторінці TikTok.

Однак існують інші способи заробітку через TikTok. Українські блогери можуть робити це через прямі ефіри, співпрацю з брендами, нативну рекламу тощо.

Як пише OMG Agency, отримувати дохід можна на прямих ефірах. Для появи опції проводити трансляції потрібно мати щонайменше 1 тисячу підписників. Під час прямих ефірів користувачі дарують віртуальні подарунки, які потім конвертуються в монети на рахунку у TikTok. Їх можна вивести, наприклад, на PayPal. Існують добові обмеження:

мінімальна сума – 50 доларів на день;

максимальна сума – 1 тисяча доларів на день.

Способом заробітку на TikTok є просування брендів. Це передбачає комплексну й тривалу співпрацю, коли блогер стає обличчям компанії, її амбасадором чи контент-мейкером.

Відео в TikTok можна використовувати й для прямих продажів своїх продуктів. Для цього передбачена можливість додавати посилання на товари. Таким чином перегляди перетворюються на реальні замовлення.

Українські блогери TikTok широко використовують нативну рекламу. Популярними є формати оглядів, розпакування посилок, продукт у кадрі, рішення проблеми тощо.

Нагадаємо, що програма монетизації в TikTok нині доступна виключно авторам контенту з Франції, Сполучених Штатів, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Великої Британії, Мексики та Бразилії. В Україні програма не працює, а за спроби обійти обмеження й вказати іншу країну можна отримати блокування акаунту.