Как можно зарабатывать с помощью TikTok

Украина не входит в число стран, где действует программа вознаграждений для создателей контента в TikTok, поэтому монетизировать просмотры своих видео не удастся. Об этом сообщается на официальной странице TikTok.

Однако существуют и другие способы заработка через TikTok. Украинские блогеры могут делать это с помощью прямых эфиров, сотрудничества с брендами, нативной рекламы и т. д.

Как пишет OMG Agency, получать доход можно во время прямых эфиров. Чтобы появилась возможность проводить трансляции, нужно иметь не менее 1 тысячи подписчиков. Во время прямых эфиров пользователи дарят виртуальные подарки, которые затем конвертируются в монеты на счете в TikTok. Их можно вывести, например, на PayPal. Существуют суточные ограничения:

минимальная сумма – 50 долларов в день;

максимальная сумма – 1 тысяча долларов в день.

Еще одним способом заработка в TikTok является продвижение брендов. Это предполагает комплексное и долгосрочное сотрудничество, когда блогер становится лицом компании, ее амбассадором или контент-мейкером.

Видео в TikTok можно использовать и для прямых продаж своих продуктов. Для этого предусмотрена возможность добавлять ссылки на товары. Таким образом просмотры превращаются в реальные заказы.

Украинские блогеры TikTok широко используют нативную рекламу. Популярны такие форматы, как обзоры, распаковка посылок, продукт в кадре, решение проблемы и т. д.

Напомним, что программа монетизации в TikTok в настоящее время доступна исключительно авторам контента из Франции, США, Германии, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Мексики и Бразилии. В Украине программа не работает, а за попытки обойти ограничения и указать другую страну можно получить блокировку аккаунта.