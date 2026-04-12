Как зарабатывать в TikTok?

О том, могут ли украинцы получать доход от страницы в TikTok, говорится на ресурсе OMG agency.

Первое, что нужно знать – платформа платит за просмотры. Так, автор контента может получить 0,02 – 0,04 доллара за 1 тысячу просмотров.

Заметьте! За 500 тысяч просмотров можно получить 15 долларов.

Если же найти партнеров – доход значительно увеличится. Автор роликов или трансляций может получить дополнительных 500 – 1 000 долларов за рекламный/спонсорский материал.

Прямые эфиры. Их можно проводить, если аккаунт имеет от 1 тысячи подписчиков. Когда автор выходит в эфир, ему дарят подарки, которые затем конвертируют в монеты. Благодаря онлайн формату эти виртуальные деньги можно перевести на PayPal. Однако стоит помнить, что есть лимит на вывод средств. Минимальная сумма в день – 50 долларов, максимальная – 1 тысяча долларов. Если же автор имеет более тысячи долларов, то деньги можно переводить частями в разные дни.

Продвижение песен. С помощью программы TikTok PlaylistPush можно получить до 250 долларов за видео. Так, компании звукозаписи часто ищут пользователей платформы, которые согласны использовать новые треки своих видео. Точная сумма дохода зависит от количества просмотров такого видео. А присоединиться к инициативе можно через подачу заявки, как пользователя TikTok.

Награды TikTok. Это еще один способ заработка на платформе через так называемую рекламу. Вот только в этом варианте вам нужно будет рекомендовать приложение друзьям. Работает это через программу TikTok Rewards. Пользователю нужно скопировать и отправить друзьям уникальную реферальную ссылку из своего профиля. Если близкие или родные присоединятся именно по этой ссылке, то пользователь получит награду.

Продвижение бренда. Так, через собственные видео и контент можно продавать товары, рекламировать свой же бизнес или управлять собственным брендом. Есть возможность снять видео и при публикации прикрепить к нему ссылку на сам товар. В частности рекламировать вещи можно через прямые трансляции.

В частности на ресурсе SendPulse рекомендуют стать амбассадором бренда, Такой способ заработка подойдет начинающим блогерам или наоборот опытным с большой аудиторией. Самое важное – целевая аудитория, с которой вы работаете и ниша. В частности речь идет не о прямой рекламе, а о привлечении внимания пользователей для увеличения лояльности к товару.

Также можно участвовать в челленджах. Хотя предложений и вариантов много, заработать на такой идее можно только если аккаунт имеет от 10 тысяч подписчиков.

Кто может получить монетизацию с TikTok и сколько платят?

Существуют требования к авторам контента, на основе которых платформа будет платить за успешность и просмотры. Так, нужно:

установить Creator Fund;

быть старше 18 лет;

иметь более 10 тысяч подписчиков;

иметь более 100 тысяч просмотров в течение последнего месяца.

Обратите внимание! Эта программа пока не доступна в Украине, но работает для блогеров США, Великобритании, Италии, Испании и Германии. Украинцам можно начать зарабатывать с партнерских программ, рекламы и спонсорства.

Относительно суммы заработка. Прежде всего надо учесть, что платформа имеет большое предложение и за просмотры платят не слишком много (15 долларов за 50 тысяч просмотров). Относительно других вариантов – все зависит от контента и автора.

Известно, что несмотря на то, что в Украине нет прямой монетизации, есть успешные примеры, как украинцы зарабатывают на платформе.

Екатерина Мигович (@kate.myhovych) имеет от 4 тысяч гривен за рекламное видео и имеет контракт с Metro, где суммы за видео еще больше. Аля Гринь (@alya_gryn) также зарабатывает на рекламе. Одно их видео стоит около 3 500 тысяч гривен. В частности девушка имеет постоянные соглашения с производителями и ритейлерами.

В то же время, как пишет duflu.org.ua, блогерство в Украине является довольно прибыльным. А лучше всего работает формула, когда автор правильно выбирает нишу и регулярно работает с контентом, тогда доходы могут быть миллионными.

В частности алгоритмы 2026 показывают, что сообщения блогеров, которые будут иметь успех – это AI-генерированный контент с собственной идентичностью. То есть, кроме публикации, нужно еще быть активным в комментариях, создавать опросы и показывать подлинность.

