Сколько денег можно получить за 100 тысяч просмотров на YouTube?
О том, сколько прибыли украинцы получают на своих канал в YouTube, говорится на ресурсе affhub.media.
Прежде всего надо знать о нескольких основных правилах, по которым платформа начнет выплачивать деньги. Так, должно быть соответствие таким требованиям:
- общее количество просмотров на канале – не менее 20 тысяч;
- продолжительность просмотров за прошлый год – не менее 4 тысяч часов;
- канал связан с Google Adsense – сервисом контекстной рекламы.
Так, за 1 тысячу просмотров в 2026 году можно получить от 2,98 доллара до 37,24 доллара в разных странах.
Важно! Показатель CPM, или Cost Per Mille, или цена за тысячу просмотров, зависит от интереса к событиям в стране или контента соответствующей страны. В частности сюда учитывают так называемый доход от рекламы в видео.
Так, в 2026 году показатель CPM составляет чуть больше 4 долларов.
На ресурсе engage.org.ua сформировали таблицу, которая создана на основе нескольких источников, со сравнением за 2025 год.
Поэтому, средний доход в Украине от 1 тысячи просмотров составлял 0,8 – 2 доллара. 10 тысяч просмотров стоили до 20 долларов. Соответственно, за 100 тысяч просмотров можно было получить 80 – 200 долларов.
Учитывая, что в 2026 году 1 тысяча просмотров стоит в среднем 4 доллара – за 100 тысяч можно получить до 400 долларов.
Что влияет на прибыль?
Часто люди считают, что самое определяющее – количество просмотров. Да, они влияют на возможный заработок, но есть еще ряд факторов.
Ранее мы упомянули о географии и отдельных странах с их условиями. Сюда же добавляем источник трафика. Ведь действует довольно простая схема. Если страна экономически успешная – там будет больше трафика и он будет дороже.
Определяет уровень доходности также отдельная ниша. Здесь больше о деньгах не от самой платформы, а от рекламодателей. Другими словами YouTube работает как посредник между создателем контента и рекламой. Например, за продвижение своих товаров продавцы генераторов готовы платить одну сумму, а продавцы одежды – другую.
Обратите внимание! В 2022 году самыми прибыльными сферами в рекламе были банковское дело, страховой бизнес, юридические услуги, онлайн-обучение, благотворительность, строительство, ІТ.
Кстати, относительно рекламы и ее оплаты существует отдельный алгоритм. Так, объявления могут пропускать, тогда владелец видео получит минимальные проценты от просмотра рекламы хотя бы за 5 секунд. Если же пользователь посмотрит ролик полностью, и не пропустит предлагаемую рекламу, – доход будет больше.
Что еще известно о работе платформ по созданию контента?
