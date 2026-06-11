Украинка подала иск против Киевстара: что известно?

Клиентка требовала 50 миллионов гривен компенсации морального ущерба, однако суд отказался удовлетворять ее иск. Об этом стало известно из решения Шевченковского районного суда Киева, пишет OBOZ.

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Весной 2025 года абонентка обратилась в суд с иском против ЧАО "Киевстар". Женщина утверждала, что работники компании без ее ведома перевели ее анонимный номер (предоплату) на контрактную форму обслуживания, а впоследствии вообще заблокировали.

За это она требовала вернуть ей старые условия тарифа. Кроме того, она просила взыскать более 584 тысяч гривен материального ущерба, утверждая, что из-за потери доступа к номеру не смогла получить финансовую помощь от ООН. А 50 миллионов – в качестве моральной компенсации.

Каков ответ Киевстара:

В компании отрицают обвинения и сообщили, что еще в феврале 2023 года абонентка согласилась на переход на контракт через услугу "Отложенное контрактное подключение".

Для подтверждения операции на номер был отправлен одноразовый пароль, который клиентка сообщила оператору вместе со своими персональными данными.

После этого она должна была в течение 30 дней пройти идентификацию личности в магазине оператора, однако этого не сделала, поэтому номер перестали обслуживать. Через 90 дней его заблокировали.

Какое решение суда?

В результате суд принял сторону мобильного оператора и полностью отказал в удовлетворении иска.

Поставщик электронных коммуникационных услуг несет перед конечным пользователем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению услуг. Однако он не несет ответственности за содержание информации, передаваемой, а также за косвенные убытки (упущенную выгоду), если иное не предусмотрено договором,

– известно из решения суда.

Также отметили, что упущенная выгода – это не "потенциальный доход", а доказанный прирост имущества, которого можно было бы ожидать при обычных обстоятельствах. Требование о возмещении таких денег возможно только при условии, что истец доказал, что принимал меры для получения средств.

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