Скільки грошей можна отримати за 100 тисяч переглядів на YouTube?

Про те, скільки прибутку українці отримують на своїх канал у YouTube, йдеться на ресурсі affhub.media.

Передусім треба знати про кілька основних правил, за якими платформа почне виплачувати гроші. Так, має бути відповідність таким вимогам:

загальна кількість переглядів на каналі – не менше 20 тисяч;

тривалість переглядів за минулий рік – не менше 4 тисяч годин;

канал зв'язаний із Google Adsense – сервісом контекстної реклами.

Так, за 1 тисячу переглядів у 2026 році можна отримати від 2,98 долара до 37,24 долара в різних країнах.

Важливо! Показник CPM, або Cost Per Mille, або ціна за тисячу переглядів, залежить від інтересу до подій у країні чи контенту відповідної країни. Зокрема сюди враховують так званий прибуток від реклами у відео.

Так, у 2026 році показник CPM становить трішки більше ніж 4 долари.

На ресурсі engage.org.ua сформували таблицю, яка створена на основі кількох джерел, з порівнянням за 2025 рік.

Тож, середній дохід в Україні від 1 тисячі переглядів становив 0,8 – 2 долари. 10 тисяч переглядів коштували до 20 доларів. Відповідно, за 100 тисяч переглядів можна було отримати 80 – 200 доларів.

Враховуючи, що у 2026 році 1 тисяча переглядів коштує в середньому 4 долари – за 100 тисяч можна отримати до 400 доларів.

Що впливає на прибуток?

Часто люди вважають, що найвизначальніше – кількість переглядів. Так, вони впливають на можливий заробіток, але є ще низка факторів.

Раніше ми згадали про географію та окремі країни з їхніми умовами. Сюди ж додаємо джерело трафіку. Адже діє доволі проста схема. Якщо країна економічно успішна – там буде більше трафіку й він буде дорожчим.

Визначає рівень прибутковості також окрема ніша. Тут більше про гроші не від самої платформи, а від рекламодавців. Іншими словами YouTube працює як посередник між творцем контенту та рекламою. Наприклад, за просування своїх товарів продавці генераторів готові платити одну суму, а продавці одягу – іншу.

Зверніть увагу! У 2022 році найприбутковішими сферами в рекламі були банківська справа, страховий бізнес, юридичні послуги, онлайн-навчання, благодійність, будівництво, ІТ.

До речі, щодо реклами та її оплати існує окремий алгоритм. Так, оголошення можуть пропускати, тоді власник відео отримає мінімальні відсотки від перегляду реклами хоча б за 5 секунд. Якщо ж користувач подивиться ролик повністю, та не пропустить пропоновану рекламу, – дохід буде більшим.

