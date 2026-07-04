Можно ли настроить монетизацию TikTok в Украине

Украина не входит в список стран, где действует программа вознаграждений для создателей контента. Об этом сообщается на официальной странице TikTok. Это означает, что заработать на просмотрах собственных видео не получится.

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На данный момент программа монетизации доступна только авторам контента из Великобритании, Германии, Франции, США, Японии, Южной Кореи, Мексики и Бразилии.

Чтобы получать от платформы вознаграждение за просмотры видео, необходимо находиться в одной из этих стран и иметь зарегистрированную там учетную запись. Право на монетизацию имеют только личные страницы участников в возрасте от 18 лет. Аккаунт должен иметь не менее 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч просмотров видео за последние 30 дней.

Согласно условиям монетизации, контент должен быть оригинальным, длиться более 1 минуты и набрать не менее 1 тысячи просмотров.

Из отчета DataReportal известно, что по состоянию на конец 2025 года в Украине насчитывалось 19 миллионов пользователей TikTok в возрасте от 18 лет.

Хотя оплата за просмотры недоступна для украинских авторов, существуют другие способы заработать на собственном контенте на платформе.

Другие возможные способы получения дохода через TikTok

Прямая монетизация – не единственная возможность заработка через TikTok. Платформа позволяет получать средства за счет рекламы и прямых эфиров, во время которых подписчики дарят автору подарки. За каждый подарок TikTok начисляет определенное количество "бриллиантов", которые затем можно обменять на реальные деньги.

В настоящее время для украинских блогеров основным источником заработка являются рекламные интеграции. Кроме того, платформа предоставляет возможности для продвижения собственных продуктов.

Отметим, что указание другой страны при попытке обойти ограничения, установленные TikTok для монетизации, может привести к блокировке аккаунта за нарушение правил сообщества.