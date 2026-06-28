Каковы условия монетизации контента на YouTube

Создатели контента могут начать зарабатывать на просмотрах даже при небольшой аудитории. По официальным данным YouTube, чтобы подать заявку на партнерство с YouTube, нужно иметь 500 подписчиков, 3 тысячи часов просмотра полнометражных видео за год или 3 миллиона просмотров Shorts за последние 90 дней.

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На этапе раннего доступа основные способы заработка основаны на поддержке зрителей и продажах. Однако возможности получать доход от рекламы и YouTube Premium открываются после привлечения на канал 1 тысячи подписчиков.

Общее время просмотра длинных видео на канале за последний год должно превышать 4 тысячи часов. Минимальный показатель для Shorts — 10 миллионов просмотров за последние 90 дней.

Чтобы монетизировать контент, важно достигать показателей продолжительности просмотра рекламы, кликов по ссылкам и т. д. Помимо этих условий, канал должен быть подключен к сервису контекстной рекламы Google AdSense.

Монетизация работает по следующим правилам. YouTube периодически показывает рекламу в видео. Рекламодатели платят за показы или переходы по ссылке на рекламу, а затем платформа отдаёт часть дохода создателям контента.

В общем, помимо просмотров, зарабатывать деньги можно с помощью следующих функций:

спонсорство;

покупки;

суперчат;

супернаклейки;

суперблагодарность;

подписки на YouTube Premium.

Сколько можно заработать за тысячу просмотров

Как говорится в блоге SendPulse, монетизация контента на YouTube зависит от многих факторов. В частности, от географии просмотров, тематики канала, формата рекламы, продолжительности просмотра и т. д.

На портале engage.org.ua пишут, что зрители из стран с высоким доходом и более дорогой рекламой приносят больше денег (10–20 долларов за тысячу просмотров в США или Европе). В то время как в странах с низким уровнем дохода монетизация ниже: 2–5 долларов (актуально для Украины).

По данным Affhub Media, в первые месяцы 2026 года YouTube платил около 4 долларов за 1 тысячу просмотров в Украине. Аналогичный уровень монетизации наблюдается в Грузии, Вьетнаме, Марокко, Ливане, Иордании и Северной Македонии.

Однако YouTube оплачивает не все виды контента; в частности, монетизация недоступна для роликов, в которых присутствует насилие, дискриминация по расовому или половому признаку и т. п. Также существуют отдельные и довольно строгие требования к детскому контенту, такие как образовательная ценность и доступность для понимания ребенком.

О каких ещё особенностях монетизации на YouTube стоит знать

Заработать на YouTube можно через монетизацию Shorts. На платформе существуют специальные механизмы получения дохода для коротких видео в Shorts Feed. За эту рекламу автор получает 45% дохода, выделенного для Shorts.

В зависимости от вида монетизации распределение дохода создателя контента может быть следующим: 55% чистого дохода за рекламу в видео (монетизация на странице просмотра), 70 % от нетто-дохода за членство, суперчат, супернаклейки, суперблагодарность.