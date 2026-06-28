Які умови для монетизації контенту на YouTube

Творці контенту можуть почати заробляти на переглядах навіть з невеликою аудиторією. За офіційними даними YouTube, щоб подати заявку на партнерство з YouTube, потрібно мати 500 підписників, 3 тисячі годин перегляду довгих відео за рік або 3 мільйони переглядів Shorts за останні 90 днів.

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На етапі раннього доступу базові способи заробітку базуються на підтримці глядачів та продажах. Однак можливості отримувати дохід від реклами та YouTube Premium відкриваються після залучення на канал 1 тисячі підписників.

Загальний час перегляду довгих відео на каналі за останній рік має перевищувати 4 тисячі годин. Мінімальний показник для Shorts – 10 мільйонів переглядів за останні 90 днів.

Щоб монетизувати контент, важливо досягати показників тривалості перегляду реклами, кліків на посилання тощо. Окрім цих умов, канал має бути зв'язаний із сервісом контекстної реклами Google AdSense.

Монетизація працює за наступними правилами. YouTube періодично показує рекламу у відео. Рекламодавці платять за покази або переходи за посиланням на рекламу, а потім платформа віддає частину доходу творцям контенту.

Загалом, окрім як на переглядах, заробляти гроші можна за допомогою функцій:

спонсорство;

покупки;

суперчат;

супернаклейки;

суперподяка;

підписки YouTube Premium.

Скільки можна отримати за тисячу переглядів

Як йдеться у блозі SendPulse, монетизація контенту на YouTube залежить від багатьох факторів. Зокрема, географії переглядів, тематики каналу, формату реклами, тривалості перегляду тощо.

На порталі engage.org.ua пишуть, що глядачі з країн із високим доходом і дорожчою рекламою приносять більше грошей (10 – 20 доларів за тисячу переглядів у США чи Європі). Тоді як у країнах із низьким доходом монетизація менша: 2 – 5 доларів (актуально для України).

За даними Affhub Media, у перші місяці 2026 року YouTube платив близько 4 доларів за 1 тисячу переглядів в Україні. Подібний рівень монетизації мають Грузія, В'єтнам, Марокко, Ліван, Йордан та Північна Македонія.

Проте YouTube оплачує не всі види контенту, зокрема монетизація недоступна для роликів, де фігурує насильство, дискримінація за расовими чи статевими ознаками тощо. Також існують окремі й досить суворі вимоги для дитячого контенту, як-от освітня цінність та доступність для розуміння дитиною.

Про які ще особливості монетизації на YouTube варто знати

Заробити на YouTube можна через монетизацію Shorts. На платформі існують спеціальні механізми доходу для коротких відео у Shorts Feed. За цю рекламу автор отримує 45% доходу, виділеного для Shorts.

Залежно від виду монетизації розподіл доходу творця контенту може бути таким: 55% чистого доходу за рекламу на відео (монетизація на сторінці перегляду), 70 % від нетто-доходу за членство, суперчат, супернаклейки, суперподяку.