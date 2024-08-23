Руйнування стереотипів: як жінки в Україні опановують "чоловічі" професії

Зі зростанням мобілізації все більше жінок замінюють чоловіків, які були призвані до лав ЗСУ. Втім, цього все одно недостатньо, щоб повністю компенсувати дефіцит робочої сили.

Як змінилися уявлення про "чоловічу" роботу

Тисячі українських жінок займають посади, які раніше вважалися суто чоловічими, оскільки чоловіки змушені захищати країну від вторгнення.

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Жінки змінюють структуру робочої сили в Україні, де традиційно переважали чоловіки, що, на думку експертів, довгий час було пов’язане з упередженнями, успадкованими ще з часів Радянського Союзу.

Вони стали водіями вантажівок і автобусів, зварювальниками на металургійних заводах, складськими працівниками. Тисячі жінок також добровільно пішли в армію,

– пише The New York Times.

Виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що українські жінки довгий час були відсторонені від певних видів робіт не лише через фізичні вимоги, а й через те, що такі ролі вважалися для них занадто складними.

Наприклад, жінкам дозволяли водити тролейбуси, але не потяги.

Жінок часто сприймали як менш надійних працівників другого сорту,

– пояснює Вишлінський.

Чи змогли б жінки замінити чоловіків

Економісти вважають, що жінок буде недостатньо, щоб повністю замінити всіх чоловіків, які пішли воювати. Недавнє опитування показало, що три чверті українських роботодавців відчувають дефіцит робочої сили.

Цікаво! До війни, за даними Світового банку, 47% українських жінок були зайняті на роботі. Однак відтоді близько 1,5 мільйона заробітчан, що становить приблизно 13% від загальної кількості, покинули Україну.

Компанії активно намагаються залучити більше жінок на ринок праці через програми навчання. Наприклад, Покровська шахта цього року запустила програму, яка вже дозволила 32 жінкам працювати під землею.

Шведська некомерційна організація Reskilling Ukraine запропонувала прискорені курси для жінок, які хочуть стати водіями вантажівок.

Цікаво! Цього року понад 1000 жінок подали заявки на участь у програмі, але організація має ресурси для навчання лише 350 з них.