Разрушение стереотипов: как женщины в Украине осваивают "мужские" профессии

С ростом мобилизации все больше женщин заменяют мужчин, которые были призваны в ряды ВСУ. Впрочем, этого все равно недостаточно, чтобы полностью компенсировать дефицит рабочей силы.

Как изменились представления о "мужской" работе

Тысячи украинских женщин занимают должности, которые ранее считались сугубо мужскими, поскольку мужчины вынуждены защищать страну от вторжения.

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Женщины меняют структуру рабочей силы в Украине, где традиционно преобладали мужчины, что, по мнению экспертов, долгое время было связано с предубеждениями, унаследованными еще со времен Советского Союза.

Они стали водителями грузовиков и автобусов, сварщиками на металлургических заводах, складскими работниками. Тысячи женщин также добровольно пошли в армию,

– пишет The New York Times.

Исполнительный директор киевского Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что украинские женщины долгое время были отстранены от определенных видов работ не только из-за физических требований, но и из-за того, что такие роли считались для них слишком сложными.

Например, женщинам позволяли водить троллейбусы, но не поезда.

Женщин часто воспринимали как менее надежных работников второго сорта,

– объясняет Вышлинский.

Смогли бы женщины заменить мужчин

Экономисты считают, что женщин будет недостаточно, чтобы полностью заменить всех мужчин, которые пошли воевать. Недавний опрос показал, что три четверти украинских работодателей испытывают дефицит рабочей силы.

Интересно! До войны, по данным Всемирного банка, 47% украинских женщин были заняты на работе. Однако с тех пор около 1,5 миллиона работников, что составляет примерно 13% от общего количества, покинули Украину.

Компании активно пытаются привлечь больше женщин на рынок труда через программы обучения. Например, Покровская шахта в этом году запустила программу, которая уже позволила 32 женщинам работать под землей.

Шведская некоммерческая организация Reskilling Ukraine предложила ускоренные курсы для женщин, которые хотят стать водителями грузовиков.

Интересно! В этом году более 1000 женщин подали заявки на участие в программе, но организация имеет ресурсы для обучения только 350 из них.