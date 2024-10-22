В Україні зросла кількість банкрутів: чому занепадає бізнес

За останні 4 місяці кількість банкрутств в Україні зросла майже вдвічі. При цьому, 64% від загальної кількості банкрутів це особи віком від 25 до 45 років.

Чому зросла кількість банкрутів

Найбільше банкрутств відбувається у великих містах України, зокрема, у промислових регіонах, повідомляє Опендатабот. Значна кількість банкрутів проживає у столиці.

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У Києві відкрито 95 справ про банкрутство, це орієнтовно 15% від загальної кількості. Також багато банкрутів зараз проживає у:

Київській області – 58 справ про банкрутство – 9% від загальної кількості;

– 58 справ про банкрутство – 9% від загальної кількості; Дніпропетровській області – 53 справи – 8%.

Основними причинами банкрутства, імовірно, є:

фінансові виклики, що виникають через виплату кредитів та іпотек;

втрата доходу.

Зауважте! 51% від загальної кількості банкрутів – жінки, водночас чоловіків – 48%.

Як зросла кількість банкрутів цьогоріч

Лише станом на жовтень цього року було відкрито 651 справу про банкрутство. Для порівняння, за минулий рік їх загальна кількість склала – 575.

Зверніть увагу! У 2019 році в Україні було відкрито 22 справи про банкрутство.