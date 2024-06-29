"Потрібна більше, ніж капітал та ліквідність": засновник Nike назвав головну рису успіху

Філу Найту вдалося розбудувати міжнародну корпорацію та заробити статки у десятки мільярдів доларів. Початок його шляху був нелегким, однак йому вдалося подолати всі перешкоди.

Риса переможців

На початку історії компанії Nike Філу Найту довелося боротися з багатьма викликами, розповідає Бізнес 24. Не збитися зі шляху до мрії допомогла одна риса, яку він радить розвивати усім підприємцям.

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Впевненість. Ось що потрібно людині більше, ніж власний капітал і ліквідність,

– переконаний засновник Nike.

На його переконання, лише впевненість у власних силах та шалена віра в ідею здатні стати містком до успіху. Якщо її немає, то будь-який виклик чи негативний сценарій розвитку подій можуть стати фатальними.

Дрібниць не існує

Також Філ Найт переконаний, що важливо повністю віддаватися усім справам, якими б дрібними вони не здавалися.

Той, хто рухає гори, спочатку прибирає дрібні камінчики,

– мудрість, яку він завжди промовляв про себе.

Силу звички не варто недооцінювати, і тож якщо безвідповідально ставитися до маленьких справ, це матиме неодмінний вплив на те, як ви виконуєте важливу роботу.