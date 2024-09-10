Зарплати українців продовжують зростати: які спеціалісти отримують найбільше
10 вересня 2024, 12:57Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Працедавці вимушені підвищувати зарплати через складну ситуацію на ринку праці. Кількість висококваліфікованих спеціалістів сильно зменшилась, зокрема, через відтік населення за кордон.
У кого найбільше зросли зарплати
У другому кварталі 2024 року середня заплата в Україні зросла на 22,1%. Внаслідок цього вона збільшилась до 20 964 гривень.
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При цьому, є спеціальності де платять зарплату у понад 2 рази більше. До таких відносяться фінансисти та айтішники.
У яких галузях найвищі зарплати:
- у сфері "Інформація та телекомунікації" зарплата збільшилась на 37,1% і сягнула в середньому 50 188 гривень.
- "Фінансова та страхова діяльність" – зарплата зросла на 21,6% – 39 890 гривень.
- "Професійна, наукова та технічна діяльність" – збільшилась на 23,7% – 28 300 гривень.
- "Державне управління та оборона" – зросла на 24,4% – 27 285 гривень.
Водночас найнижчі зарплати у сфері освіти. За рік виплати у цій галузі збільшились на 15,7%. Середня заробітна плата освітян сягнула 15 076 гривень.