Зарплати українців продовжують зростати: які спеціалісти отримують найбільше

Працедавці вимушені підвищувати зарплати через складну ситуацію на ринку праці. Кількість висококваліфікованих спеціалістів сильно зменшилась, зокрема, через відтік населення за кордон.

У кого найбільше зросли зарплати

У другому кварталі 2024 року середня заплата в Україні зросла на 22,1%. Внаслідок цього вона збільшилась до 20 964 гривень.

Читайте також Нафта цифрової ери: Тайвань за місяць експортував мікросхем на 44 мільярди

При цьому, є спеціальності де платять зарплату у понад 2 рази більше. До таких відносяться фінансисти та айтішники.

У яких галузях найвищі зарплати:

у сфері "Інформація та телекомунікації" зарплата збільшилась на 37,1% і сягнула в середньому 50 188 гривень.

"Фінансова та страхова діяльність" – зарплата зросла на 21,6% – 39 890 гривень.

"Професійна, наукова та технічна діяльність" – збільшилась на 23,7% – 28 300 гривень.

"Державне управління та оборона" – зросла на 24,4% – 27 285 гривень.

Водночас найнижчі зарплати у сфері освіти. За рік виплати у цій галузі збільшились на 15,7%. Середня заробітна плата освітян сягнула 15 076 гривень.