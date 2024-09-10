Успіх на десятки мільярдів

Як повідомило Міністерство фінансів Тайваню, в серпні експорт мікросхем перевищив усі очікування та сягнув рекордного показника. Зростаючий попит дозволив місцевій галузі продати товарів аж на 44 мільярди.

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Аналітики прогнозували зростання експорту на 7,35%, натомість він скочив на 16,8%. Цікаво, що експорт мікросхем з Тайваню зростає вже 10-й місяць поспіль.

Вартість експорту в серпні досягла рекорду, оскільки бізнес ШІ та високопродуктивних обчислень продовжував розвиватися, а міжнародні бренди накопичували нові продукти,

– йдеться в повідомленні місцевого міністерства.

Зростання продовжиться

У Тайвані очікують, що новий рекорд – це далеко не межа і зростання продовжиться. Саме зараз експорт мікрочипів повинен вступити у піковий сезон, адже західні ринки будуть поволі готуватися до святкових покупок.

TSMC – найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, наразі є головним постачальником для Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів, тож проблем з попитом точно не буде.

Раніше ми писали про те, що Китай за 6 місяців витратив на обладнання для виробництва мікросхем більше, аніж Тайвань, США та Південна Корея разом узяті.