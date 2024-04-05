Війна триває, а будувати потрібно: як зросло будівництво в Україні минулого року

Попри війну українська економіка знаходить шляхи не лише для утримання позицій, а й розвитку. Подекуди показники дуже оптимістичні.

Розвиток будівництва

Попри продовження війни будівництво в Україні знову набирає обертів. Як свідчать дані Державної служби статистики, у порівнянні з 2022 роком 2023 рік показав зростання обсягу виконаних будівельних робіт на 41,5%.

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Найкращий прогрес зі зрозумілих причин показало інженерне будівництво. Показник зріс 52,6% до 98,8 мільярда доларів. Показник нежитлового будівництва зріс на 38,1% до 41,5 мільярда гривень.

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Найменший приріст показало житлове будівництво – лише 11,1% і 22,3 мільярда гривень. Втім, у цьому немає нічого дивного, адже поки триває активна війна, пріоритетними для сфери є інші напрямки.

Відтак, впродовж останніх років обсяг виконаних будівельних робіт виглядав наступним чином:

2021 рік – понад 225 мільярдів гривень;

2022 рік – 113,8 мільярда гривень;

2023 рік – понад 155 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що 5 українців увійшли у список мільярдерів від Forbes.