Українці у списку мільярдерів Forbes

Журналісти видання Forbes опублікували новий список мільярдерів. Попри те, що активів через війну в українських бізнесменів стало менше, кілька з них змоги вибороти місце в цьому елітному списку.

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Серед українців найвище місце у рейтингу посів Рінат Ахметов. Його активи зменшилися з 5,7 мільярда доларів до 4 мільярдів, що спровокувало його падіння у рейтингу з 445 місця, на якому він був минулого року, на 785.

Активи Віктора Пінчука журналісти Forbes оцінили у 2 мільярди доларів та поставили його на 1623 місце. Минулого року у нього було 2,1 мільярда, тому особливих змін не відбулося.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Також у рейтинг потрапили Костянтин Жеваго та Вадим Новинський (по 1,2 мільярда доларів та поділ 2410 місця), а також Геннадій Боголюбов. У співвласника групи "Приват" 1 мільярд доларів та 2692 місце у рейтингу. Олексій Шевченко та Максим Литвин, які заснували Grammarly і мають по 1,9 мільярда доларів, вказані як громадяни Канади.

Трійка лідерів рейтингу виглядає незмінною. На вершині із 233 мільярдами доларів опинився власник LVMH Бернар Арно. За ним розташувався Ілон Маск із 195 мільярдами. Трійку лідерів замикає засновник Amazon Джефф Безос, його капітал оцінили у 194 мільярдів.