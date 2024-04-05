Розвиток будівництва
Попри продовження війни будівництво в Україні знову набирає обертів. Як свідчать дані Державної служби статистики, у порівнянні з 2022 роком 2023 рік показав зростання обсягу виконаних будівельних робіт на 41,5%.
Читайте також Мистецтво делегування: як формувати завдання, щоб їх виконували добре та в терміни
Найкращий прогрес зі зрозумілих причин показало інженерне будівництво. Показник зріс 52,6% до 98,8 мільярда доларів. Показник нежитлового будівництва зріс на 38,1% до 41,5 мільярда гривень.
Найменший приріст показало житлове будівництво – лише 11,1% і 22,3 мільярда гривень. Втім, у цьому немає нічого дивного, адже поки триває активна війна, пріоритетними для сфери є інші напрямки.
Відтак, впродовж останніх років обсяг виконаних будівельних робіт виглядав наступним чином:
- 2021 рік – понад 225 мільярдів гривень;
- 2022 рік – 113,8 мільярда гривень;
- 2023 рік – понад 155 мільярдів гривень.
Раніше повідомлялося, що 5 українців увійшли у список мільярдерів від Forbes.