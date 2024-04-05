Развитие строительства

Несмотря на продолжение войны строительство в Украине снова набирает обороты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, по сравнению с 2022 годом 2023 год показал рост объема выполненных строительных работ на 41,5%.

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Лучший прогресс по понятным причинам показало инженерное строительство. Показатель вырос 52,6% до 98,8 миллиарда долларов. Показатель нежилого строительства вырос на 38,1% до 41,5 миллиарда гривен.

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Наименьший прирост показало жилищное строительство – лишь 11,1% и 22,3 миллиарда гривен. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь пока идет активная война, приоритетными для сферы являются другие направления.

Поэтому, в течение последних лет объем выполненных строительных работ выглядел следующим образом:

2021 год – более 225 миллиардов гривен;

2022 год – 113,8 миллиарда гривен;

2023 год – более 155 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что 5 украинцев вошли в список миллиардеров от Forbes.