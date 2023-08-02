Навіть в умовах війни український бізнес знаходить можливості для роботи та розвитку. Втім, пошук кваліфікованих працівників здатен загальмувати багато процесів.

Як показують опитування та дослідження, кількість вакансій на українському ринку праці поступово зростає. Потребу у працівниках відчувають багато бізнесів, але задовольнити її не так легко.

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Оскільки мільйони українців виїхали за кордон, а ще частина переїхала на нове місце, підприємцям доводиться змагатися за працівників. В цих умовах існує кілька дієвих способів.

Демонстрація можливостей

Очевидно, що зараз люди вкрай неохоче будуть змінювати місце роботи. Стабільність – одна з головних вимог кандидатів, і втрачати її заради туманних перспектив ніхто не збирається.

Роботодавцям варто чітко говорити не лише про умови праці, а й про перспективи, які чекають працівників у разі успішного виконання обов'язків. Чим конкретнішим буде цей план – тим охочіше працівники відреагують на вакансію.

Збільшення зарплатні

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Це фактор, з яким доведеться стикнутися усім бізнесам. Попри війну ринок поволі зростає, і зарплата – один з головних факторів, за яким йдуть працівники.

Якщо у вашому штаті є кваліфіковані люди, чиї знання та навички приносять велику користь для справи – краще підійняти їм зарплату або обговорити бонуси вже зараз, аби потім не шукати когось на їхнє місце.

Самостійно виростити працівників

Напевно, найскладніший шлях, але разом з ним ви отримаєте працівників, які розуміють усі процеси всередині компанії та навчені діяти у конкретних ситуаціях. Звісно, існує ризик, що люди потім з отриманим багажем та досвідом змінять компанію, але його не уникнути за жодних обставин.

Якщо у вас є фахівці та можливість зростати на перспективу – тоді власне навчання стане хорошим кроком та позбавить потреби звертатися до рекрутерів.