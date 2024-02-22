Про продаж готелю "Україна" у приватні руки йшла мова вже давно. Після проведення аудиту процес став ще на один крок ближчим до втілення.

Ціна готелю в серці країни

Як повідомив очільник Фонду державного майна Віталій Коваль, оцінка вартості готелю "Україна" вже проведена. Його планують виставити на аукціон влітку 2024 року.

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Ми вже завершили процедуру оцінки готелю – це 1,04 мільярда гривень без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа – можливо, навіть зайдемо у третій квартал,

– розповів Коваль.

Зараз готель функціонує дещо краще, аніж минулого року. Збільшився потік відвідувачів, також зросла кількість проведення конференцій – щонайменше 15 на місяць.

Готелем вже почали цікавитися великі гравці ринку. У придбанні об'єкта зацікавлені навіть іноземні інвестори, які вже попросили його технічну документацію.

Ба більше, іноземці розглядають цей готель як перспективну "п’ятірку" (на сьогодні він має 4 зірки),

– додав очільник Фонду держмайна.

Що стосується частки іншого великого столичного об'єкта – ТРЦ Ocean Plaza, яка належала росіянину Аркадію Ротенбергу – то її виставлять на продаж у другому півріччі 2024 року. Загалом у списку на велику приватизацію вже є 19 об'єктів.