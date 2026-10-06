ШІ може замінити мільйони людей, але ці 5 професій йому не під силу: перелік

Штучний інтелект уже змінює ринок праці та може вплинути на сотні мільйонів робочих місць у світі. Водночас є професії, де людські якості залишаються критично важливими, а повна автоматизація поки що виглядає малоймовірною.

Які професії найбільше ризикують через ШІ

За деякими оцінками, глобально штучний інтелект здатен вплинути на понад 300 мільйонів повноцінних робочих місць. Технології можуть змінити характер роботи значно швидше, ніж попередні технологічні революції, пише Unilad.

Найбільше ризикують професії, у яких завдання можна чітко описати та повторювати за одним алгоритмом. Зокрема, йдеться про:

введення та обробку даних;

частину адміністративної роботи;

технічну підтримку;

типові операції з обслуговування клієнтів;

інші повторювані завдання.

5 професій, які ШІ поки не зможе замінити

Нове дослідження TargetJobs показало, що окремі сфери залишаються більш стійкими до автоматизації. Причина – вони потребують навичок, які сучасні системи ШІ не можуть повноцінно відтворити.

1. Медицина та психологія

Штучний інтелект уже допомагає медикам аналізувати великі масиви інформації, працювати з даними та підтримувати діагностику. Однак повноцінна робота лікаря чи психолога передбачає значно більше:

співчуття;

емоційний контакт;

психологічну підтримку;

розуміння індивідуальних потреб людини;

відповідальність за складні рішення.

Тому технологія може залишатися інструментом спеціаліста, але не повною заміною людини.

2. Освіта та тренінги

Учитель працює не лише з навчальним матеріалом. Він має розуміти емоційний стан учнів, мотивувати їх, знаходити індивідуальний підхід і реагувати на ситуації, які неможливо заздалегідь прописати в алгоритмі.

Тому педагоги, які вміють поєднувати технології з емоційним інтелектом, залишатимуться важливими.

3. Креативні індустрії

ШІ вже здатен створювати тексти, зображення, відео та генерувати ідеї. Проте креативна робота передбачає не лише виробництво контенту. До таких сфер належать:

дизайн;

реклама;

сторителінг;

створення концепцій;

робота з творчими ідеями.

Людський досвід, особисте бачення та здатність створювати нові культурні й емоційні сенси залишаються важливими перевагами.

4. Робітничі професії

Будівельники, електрики, інженери та інші майстри часто працюють у середовищі, де ситуація постійно змінюється.

Фізичні завдання можуть бути непередбачуваними, а кожен об'єкт – мати свої особливості. Через це повністю автоматизувати таку роботу значно складніше, ніж завдання, які виконуються виключно в цифровому середовищі.

5. Етика, регуляція та політика

Ще одна сфера, де потрібна безпосередня участь людей, – ухвалення рішень щодо того, як саме використовувати ШІ та які правила для нього встановлювати.

Законотворчість, державне управління, контроль і регулювання потребують моральних оцінок та відповідальності за наслідки рішень. Тому людська участь тут залишається критично важливою.

Які навички допоможуть залишатися потрібним

Головною перевагою людини перед ШІ стають не просто професійні знання, а здатність адаптуватися до нових умов. Експерти радять розвивати:

soft skills – комунікацію, емоційний інтелект і здатність працювати з іншими;

креативність – уміння генерувати нестандартні ідеї;

роботу з ШІ – сприймати технологію як інструмент, а не лише як конкурента;

професійні навички – регулярно оновлювати знання;

освіту – постійно опановувати нові компетенції;

професійні зв'язки – розвивати корисне коло контактів.

Так, майбутнє ринку праці буде не стільки протистоянням людей і машин, скільки їхньою спільною роботою.

Нагадаємо, що окремі професії вже зараз може замінити ШІ. До найбільш вразливих категорій потрапили працівники кол-центрів.

У США рівень зайнятості в цій сфері вже на 39% нижчий за очікувану норму, у Канаді – на 33%, а в Німеччині – на 27%. Також скорочення зайнятості та уповільнення найму спостерігаються у розробці програмного забезпечення, управлінському консалтингу та рекламі.