Какие профессии подвергаются наибольшему риску из-за ИИ

По некоторым оценкам, в глобальном масштабе искусственный интеллект способен повлиять на более чем 300 миллионов полноценных рабочих мест. Технологии могут изменить характер работы значительно быстрее, чем предыдущие технологические революции, пишет Unilad.

Больше всего рискуют профессии, в которых задачи можно четко описать и повторять по одному алгоритму. В частности, речь идет о:

ввод и обработку данных;

часть административной работы;

техническую поддержку;

стандартные операции по обслуживанию клиентов;

другие повторяющиеся задачи.

5 профессий, которые ИИ пока не сможет заменить

Новое исследование TargetJobs показало, что отдельные сферы остаются более устойчивыми к автоматизации. Причина – они требуют навыков, которые современные системы ИИ не могут полноценно воспроизвести.

1. Медицина и психология

Искусственный интеллект уже помогает медикам анализировать большие массивы информации, работать с данными и поддерживать диагностику. Однако полноценная работа врача или психолога предполагает гораздо больше:

сочувствие;

эмоциональный контакт;

психологическую поддержку;

понимание индивидуальных потребностей человека;

ответственность за сложные решения.

Поэтому технология может оставаться инструментом специалиста, но не полной заменой человека.

2. Образование и тренинги

Учитель работает не только с учебным материалом. Он должен понимать эмоциональное состояние учеников, мотивировать их, находить индивидуальный подход и реагировать на ситуации, которые невозможно заранее прописать в алгоритме.

Поэтому педагоги, умеющие сочетать технологии с эмоциональным интеллектом, будут оставаться востребованными.

3. Креативные индустрии

ИИ уже способен создавать тексты, изображения, видео и генерировать идеи. Однако креативная работа предполагает не только производство контента. К таким сферам относятся:

дизайн;

реклама;

сторителлинг;

разработка концепций;

работа с творческими идеями.

Человеческий опыт, личное видение и способность создавать новые культурные и эмоциональные смыслы остаются важными преимуществами.

4. Рабочие профессии

Строители, электрики, инженеры и другие мастера часто работают в условиях, где ситуация постоянно меняется.

Физические задачи могут быть непредсказуемыми, а каждый объект – иметь свои особенности. Из-за этого полностью автоматизировать такую работу значительно сложнее, чем задачи, выполняемые исключительно в цифровой среде.

5. Этика, регулирование и политика

Еще одна сфера, где требуется непосредственное участие людей, – принятие решений о том, что именно делать с ИИ и какие правила для него устанавливать.

Законодательная деятельность, государственное управление, контроль и регулирование требуют моральных оценок и ответственности за последствия решений. Поэтому участие человека здесь остается критически важным.

Какие навыки помогут оставаться востребованным

Главным преимуществом человека перед ИИ становятся не просто профессиональные знания, а способность адаптироваться к новым условиям. Эксперты советуют развивать:

soft skills – коммуникацию, эмоциональный интеллект и умение работать с другими;

креативность – умение генерировать нестандартные идеи;

работу с ИИ – воспринимать технологию как инструмент, а не только как конкурента;

профессиональные навыки – регулярно обновлять знания;

образование – постоянно осваивать новые компетенции;

профессиональные связи – развивать полезный круг контактов.

Так, будущее рынка труда будет заключаться не столько в противостоянии людей и машин, сколько в их совместной работе.

Напомним, что отдельные Эту профессию уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий попали сотрудники колл-центров.

В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в сфере разработки программного обеспечения, управленческого консалтинга и рекламы.