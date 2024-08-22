Скільки заробляє Дональд Трамп і які бізнеси має

Трамп отримує значні доходи від гольф-курортів у Флориді, тоді як інші його бізнеси втрачають прибутковість. Trump Organization, яка довгий час базувалася в Нью-Йорку, нещодавно переорієнтувалася на південний схід Флориди.

Гольф-бізнеси Трампа

Десять років тому, до того як Трамп вперше балотувався на пост президента від Республіканської партії в 2016 році, його гольф-клуби та курорти виснажували фінансові ресурси компанії.

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Основні доходи до неї надходили від нерухомості, згідно з аналізом судових і податкових документів та інших фінансових звітів.

Однак сьогодні гольф-клуби та курортний бізнес є основним джерелом доходів компанії. Вони забезпечують більшу частину з приблизно 80 мільйонів доларів з компаній, які відомі під загальною назвою Trump Organization.

Цікаво! Згідно з оцінкою Reuters, річний дохід цієї групи перевищує 600 мільйонів доларів.

Яка ситуація в Trump Organization

Теперішній стан гольф-бізнесу Трампа є позитивним моментом у складний період для Trump Organization. Компанія стикається з понад 530 мільйонами доларів судових рішень та нарахованих відсотків проти Трампа, деяких членів його сім’ї, які займають керівні посади, і його компаній.

Зауважте! Якщо судові рішення будуть виконані, вони перевищать суму готівки, про яку Трамп заявив у березні цього року в соціальній мережі: "майже п’ятсот мільйонів доларів".

Частка в Trump Media & Technology Group

Формально, значна частина багатства Трампа пов'язана з його мажоритарною часткою в Trump Media & Technology Group, власником соціальної мережі Truth Social. Акції медіакомпанії злетіли завдяки роздрібним інвесторам, які захоплюються брендом Трампа та його шансами на виборах у листопаді.

Зауважте! Після стрімкого зростання на початку цього року, акції впали більше ніж удвічі, але компанія, в якій Трамп володіє понад 50% акцій, все ще має ринкову капіталізацію близько 4,5 мільярда доларів.

Днями ця частка оцінювалася приблизно у 2,5 мільярда доларів. Однак, медіакомпанія не приносить Трампу доходів, оскільки є окремою від Trump Organization і минулого року зазнала збитків у розмірі 58 мільйонів доларів при доходах лише 4 мільйони.

До слова! Його акції в Trump Media заблоковані корпоративною угодою до вересня. Якщо після цього з’являться значні юридичні витрати, Трамп може поступово продавати ці акції, щоб уникнути падіння ціни, або продати інші активи, як-от будівлі.