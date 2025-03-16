Найдорожчі бренди світу: які компанії увійшли до рейтингу

Visual Capitalist створили візуалізацію рейтингу 100 найдорожчих брендів у світі. Дослідження показало значне підвищення вартості брендів, що інвестують в штучний інтелект.

Які бренди потрапили в топ

Для створення візуалізацій використали дані щорічного глобального рейтингу від Brand Finance, передає 24 Канал з посиланням на VisualCapitalist.

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Суттєві результати показав бренд Apple, який досяг значного зростання вартості цього року – на 219 мільярдів доларів (74%). Нині його вартість сягнула 517 мільярдів доларів США, тож компанія стала найдорожчою у світі.

Найдорожчі бренди світу / Інфографіка Visual Capitalist

Також суттєво зросла вартість компаній, що інвестують в ШІ. Зокрема, компанія NVIDIA, яка збільшила вартість бренду на 163% до 44,5 мільярда доларів, стала найшвидше зростаючим брендом у світі.

Microsoft також продемонструвала стрімкі результати, збільшивши свою вартість на 78% до 340,4 мільярда доларів.

Найдорожчі бренди світу / Інфографіка Visual Capitalist

Deutsche Telekom, чия вартість бренду зросла на 17% до 73,3 мільярда доларів, стала найбільш дорогим телекомунікаційним брендом у світі.

Цікаво! Tesla вибула з ТОП-10, опустившись на 18-те місце в рейтингу. Вартість бренду знизилася на 12% до 58,3 мільярда доларів. Причиною стало сильне зниження її позицій на китайському ринку електромобілів, де компанія поступилася BYD, чий бренд зріс на 20% до 12,1 мільярда доларів і став найбільшим виробником електромобілів у світі.

Найдорожчі бренди у різних країнах

Китай займає друге місце за кількістю компаній у рейтингу, а найдорожчим брендом є TikTok, оцінений у 84,2 мільярда доларів. Багато з найбільш коштовних китайських брендів зосереджені переважно у фінансовому секторі.

Найдорожчим брендом Індії є Tata Group. Цей конгломерат, заснований у 1868 році, об’єднує 30 компаній у різних секторах, таких як технології, виробництво, автомобільна промисловість і сталь. Дочірня компанія Tata Technologies планує провести IPO наприкінці 2024 року з оцінкою у 2,5 мільярда доларів.

Німецький Deutsche Telekom, який обслуговує 245 мільйонів клієнтів у понад 50 країнах, є найдорожчим брендом у Європі, випередивши Verizon і ставши найдорожчим телекомунікаційним брендом у світі.