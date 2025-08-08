Укр Рус
8 серпня, 08:02
Бізнес втрачає оптимізм: які фактори блокують зростання

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 зі 100 можливих через песимізм малого та середнього бізнесу.
  • Основні проблеми підприємців включають дефіцит кваліфікованих кадрів, скорочення виробництва, зниження доходів, невизначеність державної політики та обмежений доступ до фінансування.

Український малий та середній бізнес демонструє зростаючий песимізм – індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 зі 100 можливих, що є одним із найгірших показників з 2022 року.

Які проблеми сучасних підприємців?

Підприємства стикаються з гострою нестачею кадрів, скорочують персонал, втрачено віру у передбачуваність державної політики. Про це свідчить нове дослідження Advanter Group для ПРООН, інформує 24 Канал

Основні проблеми, з якими стикаються підприємці:

  • дефіцит кваліфікованих кадрів
  • скорочення виробництва
  • зниження доходів
  • невизначеність державної політики
  • обмежений доступ до фінансування

Який фінансовий стан бізнесу?

Лише 16,8% компаній оцінюють свій стан як добрий або відмінний. При цьому 73% повідомили про відчутний або критичний дефіцит персоналу. У середньому штати заповнені лише на 71%. 

Кожна друга компанія відчуває брак платоспроможного попиту, а понад 55% – непередбачуваність дій держави. 

Більш ніж 28% підприємств скаржаться на блокування податкових накладних, 22% – на відмову у бронюванні працівників.

Зауважте. 22% підприємств зафіксували зростання частки ветеранів серед працівників. Найбільш цінними навичками, за оцінками бізнесу, є самодисципліна, лідерство та технічна підготовка.