Український малий та середній бізнес демонструє зростаючий песимізм – індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 зі 100 можливих, що є одним із найгірших показників з 2022 року.

Які проблеми сучасних підприємців?

Підприємства стикаються з гострою нестачею кадрів, скорочують персонал, втрачено віру у передбачуваність державної політики. Про це свідчить нове дослідження Advanter Group для ПРООН, інформує 24 Канал.

Основні проблеми, з якими стикаються підприємці:

дефіцит кваліфікованих кадрів

скорочення виробництва

зниження доходів

невизначеність державної політики

обмежений доступ до фінансування

Який фінансовий стан бізнесу?

Лише 16,8% компаній оцінюють свій стан як добрий або відмінний. При цьому 73% повідомили про відчутний або критичний дефіцит персоналу. У середньому штати заповнені лише на 71%.

Кожна друга компанія відчуває брак платоспроможного попиту, а понад 55% – непередбачуваність дій держави.

Більш ніж 28% підприємств скаржаться на блокування податкових накладних, 22% – на відмову у бронюванні працівників.

Зауважте. 22% підприємств зафіксували зростання частки ветеранів серед працівників. Найбільш цінними навичками, за оцінками бізнесу, є самодисципліна, лідерство та технічна підготовка.