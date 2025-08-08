Бізнес втрачає оптимізм: які фактори блокують зростання
- Індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 зі 100 можливих через песимізм малого та середнього бізнесу.
- Основні проблеми підприємців включають дефіцит кваліфікованих кадрів, скорочення виробництва, зниження доходів, невизначеність державної політики та обмежений доступ до фінансування.
Український малий та середній бізнес демонструє зростаючий песимізм – індекс ділової активності UBI у липні 2025 року знизився до 36,1 зі 100 можливих, що є одним із найгірших показників з 2022 року.
Які проблеми сучасних підприємців?
Підприємства стикаються з гострою нестачею кадрів, скорочують персонал, втрачено віру у передбачуваність державної політики. Про це свідчить нове дослідження Advanter Group для ПРООН, інформує 24 Канал.
Основні проблеми, з якими стикаються підприємці:
- дефіцит кваліфікованих кадрів
- скорочення виробництва
- зниження доходів
- невизначеність державної політики
- обмежений доступ до фінансування
Який фінансовий стан бізнесу?
Лише 16,8% компаній оцінюють свій стан як добрий або відмінний. При цьому 73% повідомили про відчутний або критичний дефіцит персоналу. У середньому штати заповнені лише на 71%.
Кожна друга компанія відчуває брак платоспроможного попиту, а понад 55% – непередбачуваність дій держави.
Більш ніж 28% підприємств скаржаться на блокування податкових накладних, 22% – на відмову у бронюванні працівників.
Зауважте. 22% підприємств зафіксували зростання частки ветеранів серед працівників. Найбільш цінними навичками, за оцінками бізнесу, є самодисципліна, лідерство та технічна підготовка.