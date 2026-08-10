Хто заробляє мільярди: назвали найбільші компанії з болгарськими власниками в Україні

В Україні зареєстровані сотні компаній із болгарськими власниками. Частина з них демонструє значні фінансові показники: 46 бізнесів, тобто майже кожен шостий, отримали понад 100 мільйонів гривень доходу торік.

Скільки компаній із болгарськими власниками працює в Україні

За даними Єдиного державного реєстру, в Україні наразі зареєстровані 256 іноземних компаній із болгарськими бенефіціарами, які прозвітували за 2025 рік, пише Опендатабот.

Значна частина такого бізнесу має порівняно невеликі обороти, водночас 46 компаній подолали позначку в 100 мільйонів гривень річного доходу. Саме вони забезпечили майже весь показник у 24,72 мільярди гривень сукупного доходу найбільших представників болгарського бізнесу.

Бізнес з найбільшими доходами

Лідером за доходами стала компанія "Констракшн Машинері", яка займається дистрибуцією будівельної техніки. За 2025 рік її дохід становив 4,43 мільярди гривень. До найбільших компаній також увійшли:

"Грін Кул" – 2,09 мільярди гривень, імпортер харчової продукції; "Елементум Енерджи Трейд" – 1,85 мільярда гривень, енерготрейдер; "Костопільський завод скловиробів" – 1,80 мільярда гривень; "Дністровська вітроелектростанція" – 1,56 мільярда гривень.

Найбільш стрімку динаміку продемонструвала "Аркус Україна", яка займається виробництвом військових транспортних засобів. За рік її дохід збільшився майже у 40 разів – з 11,6 мільйонів до 462,6 мільйонів гривень.

Водночас деякі компанії, навпаки, суттєво втратили в доходах. Найбільше падіння зафіксували у "Пирятинського делікатесу" – дохід компанії скоротився на 88%, з 3,98 мільярдів до 464,4 мільйонів гривень.

Де і в яких сферах працюють компанії

Найбільше компаній із болгарськими власниками зареєстровано у столиці. На Київ припадає 123 бізнеси, тобто майже половина від загальної кількості. Ще 39 компаній працюють на Одещині, 20 – у Миколаївській області, 15 – у Київській області та 11 – на Харківщині.

Найпопулярнішим напрямом для бізнесу з болгарськими власниками є оптова торгівля – у цій сфері працюють 53 компанії. Ще 42 бізнеси спеціалізуються на постачанні електроенергії та газу. 29 компаній працюють у сфері операцій із нерухомістю.

До слова, в Україні також процвітає польський бізнес. Кількість таких компаній перевищила 1,1 тисячі, з загальним виторгом 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж попереднього року.

Найбільша концентрація цих компаній спостерігається у Києві, де зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень. Абсолютним лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка керує відомими брендами одягу – Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід наблизився до 17 мільярдів гривень.