Сколько компаний с болгарскими владельцами работает в Украине

По данным Единого государственного реестра, в Украине на данный момент зарегистрировано 256 иностранных компаний с болгарскими бенефициарами, которые представили отчетность за 2025 год, пишет Опендатабот.

Значительная часть такого бизнеса имеет сравнительно небольшие обороты, в то же время 46 компаний преодолели отметку в 100 миллионов гривен годового дохода. Именно они обеспечили почти весь показатель в 24,72 миллиарда гривен совокупного дохода крупнейших представителей болгарского бизнеса.

Бизнес с наибольшими доходами

Лидером по доходам стала компания "Констракшн Машинери", занимающаяся дистрибуцией строительной техники. За 2025 год ее доход составил 4,43 миллиарда гривен. В число крупнейших компаний также вошли:

"Грин Кул" – 2,09 миллиарда гривен, импортер пищевой продукции; "Элементум Энерджи Трейд" – 1,85 миллиарда гривен, энерготрейдер; "Костопольский завод стеклоизделий" – 1,80 миллиарда гривен; "Днестровская ветроэлектростанция" – 1,56 миллиарда гривен.

Наиболее стремительную динамику продемонстрировала "Аркус Украина", занимающаяся производством военных транспортных средств. За год ее доход увеличился почти в 40 раз – с 11,6 млн до 462,6 млн гривен.

В то же время некоторые компании, напротив, существенно потеряли в доходах. Наибольшее падение зафиксировали у "Пирятинского деликатеса" – доход компании сократился на 88%, с 3,98 миллиардов до 464,4 миллионов гривен.

Где и в каких сферах работают компании

Больше всего компаний с болгарскими владельцами зарегистрировано в столице. На Киев приходится 123 предприятия, то есть почти половина от общего количества. Еще 39 компаний работают в Одесской области, 20 – в Николаевской области, 15 – в Киевской области и 11 – в Харьковской области.

Самым популярным направлением для бизнеса с болгарскими владельцами является оптовая торговля – в этой сфере работают 53 компании. Еще 42 предприятия специализируются на поставках электроэнергии и газа. 29 компаний работают в сфере операций с недвижимостью.

К слову, в Украине также процветает польский бизнес. Количество таких компаний превысило 1,1 тысячу, с общим доходом 123,01 миллиард гривен, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Наибольшая концентрация этих компаний наблюдается в Киеве, где зарегистрировано 46 предприятий с доходом свыше 100 миллионов гривен. Абсолютным лидером стала компания "ЛПП Украина", которая управляет известными брендами одежды – Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ее доход приблизился к 17 миллиардам гривен.