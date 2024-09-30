Які компанії мають найбільші борги по зарплатах
Джерело:Центр Разумкова
Деякі підприємці мають заборгованість по виплаті зарплат. Найбільша кількість таких компаній – державні.
Які підприємства заборгували виплату зарплат
Аналітика Центра Разумкова свідчить про те, що на державні підприємства та акціонерні товариства припадає орієнтовно 62,6% від загальної кількості судових проваджень з боргів по зарплатах.
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Яка кількість судових проваджень, відносно зарплати зараз:
- проти державних підприємств впроваджено 11 тисяч судових проваджень, це орієнтовно 33,8% від загальної кількості боргів;
- акціонерних товариств – 9 тисяч – 28,8%;
- товариств з обмеженою відповідальністю – 4,9 тисячі – 14,2%.
Ці цифри говорять про глибоку кризу у державному секторі. Коли підприємства, що належать державі, не спроможні виплатити зарплати своїм працівникам, це не просто проблема – це сигнал тривоги для всієї економіки,
– наголошують аналітики Центра Разумкова.
Зверніть увагу! На дочірні підприємства припадає 12,5% від усіх заборгованостей, а от на комунальні – 4,3%.