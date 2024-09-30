Какие предприятия задолжали выплату зарплат
Аналитика Центра Разумкова свидетельствует о том, что на государственные предприятия и акционерные общества приходится ориентировочно 62,6% от общего количества судебных производств по долгам по зарплатах.
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Какое количество судебных производств, относительно зарплаты сейчас:
- против государственных предприятий внедрено 11 тысяч судебных производств, это ориентировочно 33,8% от общего количества долгов;
- акционерных обществ – 9 тысяч – 28,8%;
- обществ с ограниченной ответственностью – 4,9 тысячи – 14,2%.
Эти цифры говорят о глубоком кризисе в государственном секторе. Когда предприятия, принадлежащих государству, не способны выплатить зарплаты своим работникам, это не просто проблема – это сигнал тревоги для всей экономики,
– отмечают аналитики Центра Разумкова.
Обратите внимание! На дочерние предприятия приходится 12,5% от всех задолженностей, а вот на коммунальные – 4,3%.