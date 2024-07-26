"Велика приватизація": які 5 великих об'єктів підуть на продаж першими – куди підуть гроші

В Україні відновлюється "велика приватизація". Вона повинна наповнити бюджет на мільярди гривень.

Перші на продаж

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, в Україні відновлюється "велика приватизація". Вже зараз оголошено 5 об'єктів, які підуть на продаж першими.

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Мова йде про:

готель "Україна" на Майдані Незалежності (стартова ціна – 1,05 мільярда гривень, аукціон відбудеться 18 вересня);

"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (стартова ціна – 3,9 мільярда гривень, аукціон відбудеться 9 жовтня);

ТОВ "Аерок";

ТОВ "Демурінський ГЗК";

ТОВ "Інвестиційний союз «Либідь" (власник ТРЦ "Ocean Plaza").

Куди підуть гроші

Гроші, які вдасться отримати за "Україну" та "Об’єднану гірничо-хімічну компанію", надійдуть до державного бюджету. Кошти за решту об'єктів передадуть Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Навіщо відбувається приватизація

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Як наголосив Гетманцев, держава повинна позбутися усіх об'єктів, які є збитковими або не мають стратегічного значення. Окрім того, в такий спосіб вдасться побороти корупційну складову. Наприклад, колишнього голову ФДМУ заочно заарештували за "відмивання" 10 мільярдів гривень, зараз він переховується за кордоном.