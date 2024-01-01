Новий рік – нові правила: що зміниться для ФОПів у 2024 році

З 1 січня 2024 року у дію вступили кілька важливих оновлень для підприємців. Вони стосуються як податків, так і загальних правил ведення бізнесу.

ЄСВ зросте через збільшення мінімальної зарплати

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні складає 7 100 гривень, а з 1 квітня виросте до 8 000 гривень. Відповідно, до квітня Єдиний соціальний внесок буде складати 1 562 гривні на місяць, а потім – 1760 гривень.

Цікаво Що буде з податками та на які зміни чекати ФОПам у 2024 році

На час воєнного стану та 12 місяців після його завершення сплата ЄСВ є добровільною, але в разі несплати за визначений період не буде нарахований страховий стаж.

Новий розмір Єдиного податку

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Сума Єдиного податку фіксується 1 січня та діє впродовж всього року. У 2024 році ФОПи платитимуть такі суми:

1 група – 302 гривні на місяць;

2 група – 1 420 гривень на місяць;

3 група – 5% від обороту.

Перевірки повертаються

ФОПи 1 та 2 груп з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії, можуть сплачувати ЄП за власним бажанням.

У 2024 році податкова повертає документальні перевірки, тому підприємців закликають не нехтувати використанням РРО. Податківці зможуть перевіряти платіжки та чеки за тривалий період та штрафувати за порушення.

Перевірки більше будуть стосуватися тих, хто працює з ПДВ, але до них закликають підготуватися усіх підприємців.