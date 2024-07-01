Бізнес платить більше: які податки для підприємців у Польщі

Тисячі українських підприємців активно розвивають свою справу у Польщі. У сусідній країні їм доводиться платити куди більше податків, аніж вдома.

Скільки доводиться платити у Польщі

Як розповіла 24 Каналу співзасновниця та COO компанії MOODua Катерина Цатурян, в Польщі підприємці сплачують куди більше податків, аніж в Україні. Цікаво, що розмір платежів залежить не лише від заробітку, а й від тривалості роботи ФОПа.

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Наприклад, за фіксований податок ZUS в перші місяці ми сплачували 376 злотих, після 6 місяців роботи він піднявся до 717 злотих, а з моменту, коли ФОПу 2 роки, то він фіксується вже на 2 200 злотих,

– розповіла вона.

Які ще податки треба платити у Польщі

Підприємці платять податок за надходження грошей (близько 3% від суми платежу) і податок за співробітників. Ліміт на спрощеній системі оподаткування також нижчі, ніж в Україні – 200 тисяч злотих на рік проти понад 8 мільйонів гривень.

Якщо в межах року на рахунок було прийнято понад 60 тисяч злотих, то доведеться доплатити податок ZUS у розмірі 282 злотих за кожен місяць до переходу цього ліміту.