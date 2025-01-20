Сплата податків: що потрібно встигнути до 20 січня

20 січня — останній день, коли підприємці мають сплатити податки та внески за січень 2025 року, а також подбати про єдиний соціальний внесок за IV квартал 2024 року.

Які податки слід сплатити

24 Канал розповідає детальніше, що потрібно врахувати при сплаті податків, як виконувати платіжні зобов'язання, щоб уникнути штрафів і чому це обов'язково зробити до 20 січня.

Дивіться також Як ФОПу знайти нові реквізити для сплати податків і уникнути штрафів

Єдиний податок за січень 2025 року:

ФОП 1-ї групи: 302,80 гривень.

ФОП 2-ї групи: 1 600 гривень.

Військовий збір за січень:

ФОП 1-ї та 2-ї групи: 800 гривень.

Важливо. Від сплати єдиного податку та військового збору звільнені підприємці, які мобілізовані до Збройних сил України. А також ті, що зареєстровані на територіях ведення бойових дій.

ЄСВ за IV квартал 2024 року

Сума до сплати: 5 280 гривень

Хоча сплата ЄСВ за IV квартал все ще є добровільною, підприємцям варто пам'ятати, що без цього внеску страховий стаж не нараховується. Це може вплинути на розрахунок майбутньої пенсії.

Чому важливо не пропустити дедлайни

Несвоєчасна сплата податків може призвести до штрафних санкцій. Для підприємців, які хочуть зберегти свій страховий стаж, добровільна сплата ЄСВ залишається актуальним рішенням.

Звертайте увагу на умови звільнення від податків, якщо ви мобілізовані або перебуваєте на території, де ведуться бойові дії. Це дозволяє уникнути зайвих фінансових витрат у складний період. Детальніше про це ми писали тут.