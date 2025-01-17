Сплата ЄСВ та війського збору: пільги

Податковий консультант Михайло Смокович розповів, у кого є пільги з ЄСВ та військового збору, інформує 24 Канал. Зокрема, він уточнив інформацію, яку попередньо активно поширювали в інфопросторі, мовляв, від сплати ЄСВ та військового збору звільняються ФОПи, які не мають найманих праціників.

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Михайло Смокович Податковий консультант Існує хибна думка, що ФОПи, які не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору. Це неправда. Військовий збір сплачують усі підприємці, за винятком зазначених категорій (мобілізовані чи зареєстровані на територіях бойових дій).

Пенсіонери, які ведуть підприємницьку діяльність, за словами Смоковича, також повинні сплачувати військовий збір. Водночас, усе ж є категорії громадян, які можуть не сплачувати ЄСВ та військовий збір у 2025 році.

Хто звільнений від сплати: як отримати пільгу

Підприємці з територій бойових дій або окупованих територій

ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, звільняються від сплати військового збору та єдиного податку.

Зауважте. Перелік таких територій визначає Міністерство реінтеграції, актуальну інформацію можна перевірити на їхньому офіційному сайті.

Підприємці отримують пільгу, якщо їхній регіон перебуває у списку територій активних бойових дій чи потенційно небезпечних зон.

Мобілізовані до ЗСУ

ФОПи, які проходять військову службу, також звільняються від сплати єдиного податку та військового збору. Для отримання пільги потрібно:

Подати заяву до податкової служби.

Надати копію документа, що підтверджує мобілізацію або проходження військової служби.