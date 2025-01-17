Уплата ЕСВ и военного сбора: льготы

Налоговый консультант Михаил Смокович рассказал, у кого есть льготы по ЕСВ и военного сбора, информирует 24 Канал. В частности, он уточнил информацию, которую предварительно активно распространяли в инфопространстве, мол, от уплаты ЕСВ и военного сбора освобождаются ФЛП, которые не имеют наемных работников.

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Михаил Смокович Налоговый консультант Существует ошибочное мнение, что ФЛП, которые не имеют наемных работников, освобождаются от уплаты военного сбора. Это неправда. Военный сбор платят все предприниматели, за исключением указанных категорий (мобилизованные или зарегистрированные на территориях боевых действий).

Пенсионеры, которые ведут предпринимательскую деятельность, по словам Смоковича, также должны платить военный сбор. В то же время, все же есть категории граждан, которые могут не платить ЕСВ и военный сбор в 2025 году.

Кто освобожден от уплаты: как получить льготу

Предприниматели с территорий боевых действий или оккупированных территорий

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, освобождаются от уплаты военного сбора и единого налога.

Обратите внимание. Перечень таких территорий определяет Министерство реинтеграции, актуальную информацию можно проверить на их официальном сайте.

Предприниматели получают льготу, если их регион находится в списке территорий активных боевых действий или потенциально опасных зон.

Мобилизованные в ВСУ

ФЛП, которые проходят военную службу, также освобождаются от уплаты единого налога и военного сбора. Для получения льготы нужно:

Подать заявление в налоговую службу.

Предоставить копию документа, подтверждающего мобилизацию или прохождение военной службы.