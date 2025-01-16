Где найти реквизиты для уплаты налогов

Многие предприниматели могут не знать, когда и как платить налоги, а также где найти актуальные реквизиты. Поэтому, 24 Канал рассказывает, где их найти и собственно, как выполнять платежные обязательства, чтобы избежать штрафов.

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Налоговый консультант Михаил Смокович объясняет, что реквизиты для уплаты единого налога (ЕН) и единого социального взноса (ЕСВ) можно найти в электронном кабинете налогоплательщика и в приложении "Дія", тогда как для уплаты военного сбора реквизиты следует искать на сайте Государственной казначейской службы, ГНС Украины или через специальные сервисы для ФЛП, такие как Taxer.

Обратите внимание. С 1 января 2025 года в Украине действуют новые бюджетные счета для уплаты налогов и сборов.

Государственная казначейская служба и Государственная налоговая служба уже опубликовали новые реквизиты для уплаты налогов и сборов, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.

Реквизиты для уплаты военного сбора

На сайте Госказначейства:

Зайдите на главную страницу сайта и найдите справа ссылку "Реквизиты доходных счетов в разрезе областей".

Перейдите по ссылке и выберите область, в которой зарегистрирован ваш ФЛП. Загрузите Excel-файл с реквизитами.

В документе в разделе "Отримувач" найдите информацию вроде "ГУК в Луганской области: 11011000". В графе "Найменування коду класифікації доходу державного бюджету" ищите "Військовий збір".

Сохраните номер счета, например: UA188999980313040137000012001.

На сайте Государственной налоговой службы:

Откройте главную страницу и выберите пункт "Счета для уплаты платежей".

Выберите регион, в котором зарегистрирован ваш ФЛП. Перейдите на страницу с реквизитами и загрузите Excel-файл.

Примечание: Для всех населенных пунктов одной области используется единый счет для уплаты военного сбора, независимо от места регистрации ФЛП в пределах области.

Физические лица-предприниматели 1, 2 и 3 групп ежемесячно обязаны уплачивать 800 гривен военного сбора до 20 числа.

Как отмечает налоговый консультант Михаил Смокович, после первой уплаты или начисления реквизиты автоматически появятся в электронном кабинете налогоплательщика или в приложении "Дія". Это значительно упрощает осуществление дальнейших платежей, ведь их можно будет проводить непосредственно через эти сервисы.

Реквизиты для каждого типа налога

Военный сбор

Код классификации доходов бюджета (ККДБ):

11011000 - "Военный сбор, уплаченный физическими лицами".

Реквизиты зависят от вашего региона регистрации как ФЛП.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

ККДБ: 71040000 .

. Для ФЛП на едином налоге минимальный ЕСВ в 2025 году составляет 1740 гривен/месяц (по ставке 22% от минимальной зарплаты).

Единый налог

ККДБ:

18050300 - для ФЛП 1 группы.

- для ФЛП 1 группы. 18050400 - для ФЛП 2 группы.

- для ФЛП 2 группы. 18050500 - для ФЛП 3 группы.

Размер налога зависит от группы плательщика единого налога и региональных ставок.

Как избежать ошибок и штрафов

Правильная и своевременная уплата налогов обеспечит стабильность вашего бизнеса и защитит от штрафов. Для этого следует проверять реквизиты перед каждым платежом. Они могут меняться, особенно после принятия нового бюджета.

Используйте электронные сервисы: электронный кабинет налогоплательщика и банковские приложения значительно упрощают процесс оплаты. Стоит также сохранять квитанции об оплате.

Налоговый консультант Михаил Смокович отмечает, что важно платить налоги именно через собственные счета, хоть то счет ФЛП или физического лица. Это позволяет избежать ситуаций, когда платеж не зачисляется корректно, или возникают трудности с доказательством, что платеж сделан именно вами.